La Semar recrea amenaza con dron y un ciberataque

Elementos de la Marina, durante el ejercicio de práctica en el estado de Sinaloa, ayer.

La Secretaría de Marina (Semar) realizó un ejercicio de protección de nivel III en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, en el que se simularon ataques cibernéticos, robo de material químico y amenazas con drones explosivos, como parte de un operativo para evaluar la capacidad de respuesta ante riesgos de alto impacto.

De acuerdo con la dependencia, el entrenamiento recreó un ataque digital al sistema del Puerto Inteligente Seguro, la sustracción de nitrato de amonio en una terminal industrial y la presencia de un dron con artefacto explosivo, todo dentro del recinto portuario y bajo los protocolos del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.

El Dato: Los ejercicios se realizaron al interior del recinto portuario de Topolobampo según lo establecido en el Código Internacional de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias.

“Lo anterior con el propósito de integrar una Fuerza de Tarea Cívico-Militar, que en coordinación de acciones brinden respuesta eficaz a incidentes que atenten contra el orden de las instalaciones portuarias, sometiéndose a prueba los procedimientos de mando, control, coordinación, comunicación y disponibilidad de recursos, garantizando a la comunidad portuaria medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar un nivel de riesgo aceptable en el Puerto de Topolobampo”, aseguró la Marina.

A través de un comunicado, informó que el ejercicio fue coordinado por la Octava Zona Naval y la Capitanía de Puerto, junto con autoridades municipales y portuarias, con el objetivo de poner a prueba los sistemas de mando, comunicación, coordinación interinstitucional y despliegue de recursos ante escenarios críticos.

En la práctica participaron unidades terrestres y de superficie, así como personal especializado de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ahome y la Unidad Naval de Protección Portuaria, quienes localizaron y neutralizaron las amenazas simuladas.

La Marina señaló que este tipo de operaciones buscan garantizar una respuesta eficaz ante posibles emergencias reales en puertos y zonas costeras del país.