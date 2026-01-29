Monreal afirma que hay disposición para acuerdos en nuevo periodo de sesiones

De cara al inicio del nuevo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, aseguró que existe disposición para construir acuerdos entre las fuerzas políticas en torno a una agenda legislativa prioritaria.

El legislador señaló que los trabajos en San Lázaro arrancan con la intención de privilegiar el diálogo y los consensos, particularmente en temas de alto impacto social y político, como la reforma electoral, la reducción de la semana laboral a 40 horas, el fortalecimiento de la democracia y el combate a la corrupción.

Monreal Ávila subrayó que el contexto nacional exige responsabilidad de las y los legisladores, por lo que confió en que se puedan alcanzar coincidencias más allá de las diferencias partidistas.

El diputado Ricardo Monreal ı Foto: Cuartoscuro

Indicó que la Cámara de Diputados buscará avanzar en reformas que respondan a demandas sociales históricas, entre ellas la mejora de las condiciones laborales, así como ajustes al marco institucional que consoliden el sistema democrático del país.

En materia de combate a la corrupción, sostuvo que se mantendrá como eje transversal de la agenda legislativa, con el objetivo de reforzar mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.

Reiteró que el diálogo parlamentario será clave durante el periodo, especialmente ante discusiones de fondo como la reforma electoral, que requerirá amplios consensos políticos.

Cámara de Diputados ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT