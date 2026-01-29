Cámara de Diputados

Monreal afirma que hay disposición para acuerdos en nuevo periodo de sesiones

Incluyó la reforma electoral y jornada de 40 horas; subrayó que el contexto nacional exige responsabilidad de las y los legisladores

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro
Por:
Claudia Arellano

De cara al inicio del nuevo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, aseguró que existe disposición para construir acuerdos entre las fuerzas políticas en torno a una agenda legislativa prioritaria.

El legislador señaló que los trabajos en San Lázaro arrancan con la intención de privilegiar el diálogo y los consensos, particularmente en temas de alto impacto social y político, como la reforma electoral, la reducción de la semana laboral a 40 horas, el fortalecimiento de la democracia y el combate a la corrupción.

Monreal Ávila subrayó que el contexto nacional exige responsabilidad de las y los legisladores, por lo que confió en que se puedan alcanzar coincidencias más allá de las diferencias partidistas.

El diputado Ricardo Monreal
El diputado Ricardo Monreal ı Foto: Cuartoscuro

Indicó que la Cámara de Diputados buscará avanzar en reformas que respondan a demandas sociales históricas, entre ellas la mejora de las condiciones laborales, así como ajustes al marco institucional que consoliden el sistema democrático del país.

En materia de combate a la corrupción, sostuvo que se mantendrá como eje transversal de la agenda legislativa, con el objetivo de reforzar mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.

Reiteró que el diálogo parlamentario será clave durante el periodo, especialmente ante discusiones de fondo como la reforma electoral, que requerirá amplios consensos políticos.

Cámara de Diputados
Cámara de Diputados ı Foto: Cuartoscuro

