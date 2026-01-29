OAJ inhabilita a cinco funcionarios y rechaza 27 contrataciones por nepotismo y conflictos de interés

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación hizo la petición.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) dio a conocer la inhabilitación de cinco servidores públicos además de que 27 solicitudes de contratación fueron rechazadas por conflictos de interés y vínculos familiares.

De acuerdo con un comunicado, desde su conformación oficial el 24 de octubre de 2025, el Comité de Integridad del OAJ analizó 443 solicitudes hasta el 15 de enero de 2026, “logrando eliminar el rezago acumulado durante el periodo de transición que inició el primero de septiembre”.

De ese total, 27 fueron determinadas en sentido negativo, por conflictos de interés, vínculos o relaciones familiares incompatibles con el servicio público, señala el informe institucional.

Paralelamente, la Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades del Personal Administrativo, encabezada por José Alberto Gallegos Ramírez e integrada por Catalina Ramírez Hernández y Surit Berenice Romero Domínguez, intensificó la revisión de conductas irregulares, resolviendo 31 asuntos en el mismo periodo.

Estas acciones se enmarcan en la publicación de tres Acuerdos Generales en el Diario Oficial de la Federación en octubre pasado, que marcan un paso en la modernización, transparencia y disciplina del ámbito administrativo del Poder Judicial de la Federación.

Los aspectos centrales incluyen el fortalecimiento del esquema de responsabilidades, regulando las instancias y procedimientos para servidores públicos con funciones administrativas, además de reafirmar las medidas de combate al nepotismo y conflictos de interés con un Comité de Integridad.

MSL