Trump reconoce avances en seguridad, afirma Sheinbaum tras llamada

La Presidenta de México al leer un mensaje de Donald Trump este jueves.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su homólogo estadounidense, Donald Trump reconoció que hay avances en el entendimiento de seguridad que se mantiene entre ambas administraciones.

Tras la doceava llamada de conocimiento público que sostuvieron ambos, Claudia Sheinbaum Pardo ahondó en que el republicano coincidió en que las tareas relativas a la seguridad en ambos lados de la frontera han progresado.

“Sobre seguridad, estuvo Roberto (Velasco) en Washington, con un equipo de trabajo de la Fiscalía de la Secretaría de Seguridad y sus contrapartes de Estados Unidos. Y los acuerdos que tomamos, el entendimiento que tenemos con ellos sigue avanzando en diferentes temas, pero en la conversación no hubo nada adicional. Estuvo de acuerdo conmigo en que vamos avanzando en todos… En el entendimiento general que tenemos. No hubo más que eso”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que esta vez, Trump no le insistió en intervenir u ofrecer “ayuda” para combatir al crimen organizado dentro del territorio nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo también negó que se hubiera hablado sobre las declaraciones del FBI, que ha insistido en que la captura del exatleta Ryan Wedding fue a manos de elementos estadounidenses como lo aseguró una nueva publicación de The Wall Street Journal. Sostuvo que la operación estuvo a cargo de las autoridades mexicanas.

“Eso es muy importante para todos y también para el pueblo de México. Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos o de fuerzas federales de Estados Unidos, estatales, municipales en nuestro territorio. Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerza mexicana. Eso tiene que quedar muy claro”, remarcó Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

