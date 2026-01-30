En México construimos puentes en vez de muros: Claudia Sheinbaum desde Tijuana, Baja California

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración del primer tramo del Viaducto Elevado de Tijuana.

Durante la inauguración de la primera etapa del Viaducto Elevado de Tijuana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en México se apuesta por la integración y la movilidad y aseguró que “los puentes siempre son mejor que los muros”, mensaje que envió desde Baja California a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Durante su visita a Tijuana este viernes, la presidenta destacó el impacto social y económico de esta obra de infraestructura estratégica para la región fronteriza.

Además, subrayó que tender puentes es un principio del país, tanto en sentido literal como simbólico, al referirse a la relación entre comunidades a ambos lados de la frontera.

Para las y los mexicanos los puentes siempre son mejor que los muros, siempre. Tender puentes es nuestro principio Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Por su parte, durante la inauguración, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, explicó que el proyecto permitirá reducir trayectos de hasta una hora a aproximadamente 12 minutos, una vez que el viaducto opere en su totalidad.

Detalló que el primer tramo conecta Playas de Tijuana con la Garita El Chaparral, mientras que el segundo tramo, previsto para febrero, enlazará estas zonas con el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Inauguración del Viaducto Elevado, primera etapa. Tijuana, Baja California https://t.co/Lb7yZeCiPf — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 30, 2026

El Viaducto Elevado contará con 11.4 kilómetros de puentes elevados, carriles modernos y una velocidad máxima de circulación de 70 kilómetros por hora, con el objetivo de liberar el congestionamiento vial en puntos clave de la ciudad. La primera etapa comprende 7.2 kilómetros, un túnel de un kilómetro y diversas rampas de acceso.

La construcción ha generado más de 6 mil 400 empleos indirectos durante los 42 meses de trabajo.

Tras el corte de listón, autoridades informaron que el tramo inaugurado podrá ser utilizado por vehículos a partir de este viernes 30 de enero, mientras continúan los trabajos para completar la obra en su totalidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am