MC alista reforma a la FGR y empuja reducción de jornada laboral a 40 horas

Reformas clave — Movimiento Ciudadano (MC) perfila una agenda legislativa centrada en mejorar el acceso a la justicia y reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, al preparar una reforma a la Fiscalía General de la República (FGR) y reimpulsar uno de los temas laborales con mayor respaldo social.

La fuerza política adelantó que su propuesta de modificación al marco de la FGR tiene como objetivo fortalecer la procuración de justicia, combatir la impunidad y garantizar que las víctimas tengan procesos más ágiles y efectivos.

Esta es nuestra #BancadaNaranja. 💪 🍊



Ya logramos: más vacaciones, 🏖 aumento al salario, 💵 y la ley silla. 🪑



Ahora vamos por:

⏰ 40 horas con 2 días de descanso.

🎗 Atención universal y gratuita contra el cáncer infantil.

🏠 Vivienda digna para todos.

💸 y un buró de… pic.twitter.com/u1DYbstCrA — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) January 30, 2026

Entre los ejes que busca colocar en la discusión se encuentran mecanismos que den mayor transparencia al funcionamiento de la Fiscalía, mejor coordinación institucional y esquemas que acerquen la justicia a la ciudadanía, en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones de seguridad y justicia se mantiene como uno de los principales reclamos sociales.

En paralelo, MC anunció que insistirá en la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, una reforma que ha sido ampliamente discutida en el Congreso, pero que aún no se concreta.

El partido sostiene que la medida responde a estándares internacionales y busca mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, sin afectar la productividad, al promover esquemas laborales más equilibrados.

La reducción de la jornada se ha convertido en una bandera que cruza el debate entre derechos laborales, competitividad económica y condiciones del mercado laboral mexicano, por lo que su reactivación anticipa una discusión relevante en el próximo periodo legislativo.

Con ambas propuestas, Movimiento Ciudadano busca posicionarse como una fuerza que combina reformas institucionales con derechos sociales, en un escenario legislativo donde los temas de justicia e ingreso laboral inciden directamente en la percepción ciudadana sobre el desempeño del Congreso.

La agenda naranja apunta así a colocar en el centro del debate dos áreas sensibles: la eficacia del sistema de justicia y las condiciones laborales, en momentos de redefinición de prioridades políticas y económicas en el país.

