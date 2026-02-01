Claudia Sheinbaum inaugura carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes en Sonora

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, en cumplimiento del compromiso que realizó en marzo de 2025 para entregar esta obra que conecta a Sonora y Chihuahua. La vía reduce el traslado entre las dos entidades a una hora y media, requirió una inversión de mil 822 millones de pesos (mdp) y generó 5 mil 466 empleos.

Inauguramos la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes que va de Sonora a Chihuahua; hace 10 meses nos comprometimos y hoy es una realidad. Honestidad, resultados y amor al pueblo. Cumplimos. pic.twitter.com/Iw4J8KMcTt — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 1, 2026

Nos comprometimos a hacer esta carretera y no hay nada que sea más felicidad para la relación de pueblo y gobierno que cumplir. Así que hoy venimos a decir: cumplimos con ustedes. Es una realidad esta carretera Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Recordó que México vive un momento histórico con la llegada de la Cuarta Transformación de la vida pública, que de 2018 a 2024 sacó de la pobreza a 13.5 millones de mexicanas y mexicanos gracias al aumento del salario mínimo y a los Programas para el Bienestar, sin incrementos en la inflación y con récord en Inversión Extranjera Directa (IED).

Destacó que para 2026, el Gobierno de México destinará un billón de pesos para dar continuidad a los Programas para el Bienestar, los cuales se fortalecen con la creación de tres nuevos apoyos de su administración: la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

Autoridades federales y estatales recorren los 134 kilómetros de la carretera modernizada. ı Foto: Presidencia

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que esta obra tiene una longitud de más de 134 kilómetros, de los cuales 18 corresponden a Sonora y 116 km a Chihuahua; durante su construcción, este proyecto generó 5 mil 466 empleos, entre directos e indirectos.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, reconoció a la Presidenta de México por cumplir el compromiso que realizó el pasado 30 de marzo de 2025, de concluir esta obra que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Destacó que además se atiende una demanda histórica de los habitantes de la Sierra de Sonora gracias a la continuidad de la Cuarta Transformación.

am