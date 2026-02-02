Con el Tren ‘El Insurgente’ en Edomex se hace historia en movilidad y calidad de vida para el Valle de México, Toluca y sur del Estado: Delfina Gómez

Durante la Mañanera del Pueblo, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó la inauguración de la última etapa del Tren “El Insurgente” Interurbano México–Toluca, al calificarla como una obra histórica que transformará la movilidad y la calidad de vida de miles de familias mexiquenses.

En su mensaje, Delfina Gómez expresó su reconocimiento a la Presidenta por concretar un proyecto de alto impacto social, que conecta a dos de las zonas metropolitanas más grandes del país: el Valle de México y el Valle de Toluca, mediante un transporte seguro, moderno, eficiente y con tecnología de punta.

Delfina Gómez subrayó que el Tren “El Insurgente” permitirá reducir tiempos de traslado, disminuir el estrés cotidiano de quienes viajan por trabajo, estudio o actividades familiares, además de contribuir a la reducción del tráfico y del impacto ambiental.

En el Estado de México, 2026 es “El Año de las Obras”, por lo que la Gobernadora reiteró la disposición de su gobierno para trabajar de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México y con la Federación, al afirmar que obras de esta magnitud reflejan el compromiso de los gobiernos de la transformación con el bienestar del pueblo.

El Tren “El Insurgente” registra más de 15 millones de personas usuarias entre septiembre de 2023 y febrero de 2026, con un promedio diario superior a 22 mil viajes en 869 días de operación. El traslado entre Observatorio y Toluca tiene un costo máximo de 90 pesos y un tiempo menor a 60 minutos.

