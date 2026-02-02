Expresa Delgado consternación por asesinato de sus familiares

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, expresó su profunda consternación y tristeza tras el asesinato de su tía y su prima, quienes fueron abatidas a balazos en su domicilio en la colonia Placetas Estadio, en la ciudad de Colima, durante la madrugada del sábado.

Las víctimas fueron identificadas como María Eugenia Queña Delgado, de 72 años, y Sheila Amezcua Delgado, de 49, confirmándose que eran tía y prima del funcionario federal.

A través de redes sociales, Delgado Carrillo recordó entrañables momentos con su tía, describiéndola como una mujer trabajadora que se ganaba la vida elaborando y vendiendo pasteles y comida colimense. Además, aseguró que confía en que las autoridades aclararán los hechos y harán justicia.

“Consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio. Durante toda mi infancia mi tía Queña, como le decíamos de cariño, me preparó mi pastel de cumpleaños. Así se ganaba la vida, trabajando duro, vendiendo ricos pasteles y comida colimense como sólo ella sabía prepararla. Ya está con mis abuelos y con mi padre, su hermano consentido. Abrazo con mucho cariño y solidaridad a mis tíos, tías, primas, primos, sobrinos y en especial a mi primo Alex. Estamos seguros que se esclarecerá el caso y se hará justicia. QEP”, aseguró.

Según las autoridades, varios sujetos armados irrumpieron en la vivienda alrededor de las 04:30 horas y dispararon contra las mujeres. Vecinos alertaron a la policía, que al llegar confirmó que ambas habían muerto.

Tras el ataque, se desplegó un operativo con apoyo del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) y corporaciones estatales. Durante la acción se localizó un vehículo vinculado con el crimen en la colonia Punta Diamante, municipio de Villa de Álvarez, donde se produjo un enfrentamiento con presuntos responsables. El saldo fue de tres de los sospechosos abatidos y un agente de la Fiscalía herido, fuera de peligro.

En tanto, se dio a conocer que, la Fiscalía General del Estado de Colima confirmó que las víctimas eran familiares de Mario Delgado y que se investiga el caso bajo protocolo de feminicidio, con perspectiva de género.