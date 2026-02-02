Finabien se mantiene como mejor remesadora, destacan en Mañanera de CSP

Por ofrecer el mejor tipo de cambio, Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantuvo en la última semana como la mejor remesadora para que los connacionales en el extranjero envíen dinero a sus familias, expuso, durante la conferencia de presa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante.

En cuanto al precio de la gasolina, Iván Escalante expuso que el precio promedio de la última semana se encontró en 23.57 pesos, lo que se encuentra dentro del acuerdo nacional suscrito entre el sector y el Gobierno Federal.

Multan a TicketMaster

El procurador Iván Escalante detalló que se notificó a Ticketmaster sobre el proceso por el que se hará acreedor a una multa superior a los cinco millones de pesos, derivado de las quejas expresadas por fans del grupo asiático BTS, que vendrá a México en los próximos meses, a causa de la falta de claridad en la venta de los boletos.

La notificación fue hecha el pasado 28 de enero y se dio un plazo de diez días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse, de manera que tendrá hasta el 12 de febrero para hacerlo.

También se emitieron exhortos a las plataformas de reventa de boletos con sede en España y Estados Unidos.

Mencionó que se habrán de realizar ajustes para regular y evitar las prácticas desleales en contra de los consumidores.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR