Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, presidió el acto

Hernán Cortés Hernández asume Oficialía Mayor de la Defensa Nacional

General de División de la Guardia Nacional del Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, asumió este lunes el cargo de Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional

Evento oficial.
Evento oficial. Foto: Ángel Molina.
Por:
Ángel Molina

El general de División de la Guardia Nacional del Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, asumió este lunes el cargo de Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El perfil de Hernán Cortés Hernández destaca por su formación en seguridad internacional, particularmente en cursos de antiterrorismo impartidos por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Washington D.C.

Hernán Cortés Hernández ha comandado zonas militares en Colima y Campeche, y ocupó posiciones especializadas en contrainteligencia y el Estado Mayor del Cuerpo de Fuerzas Especiales.

TE RECOMENDAMOS:
Jóvenes Construyendo el Futuro
Programas sociales

¿Cómo hacer registro de una empresa en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, presidió la ceremonia oficial.

TE RECOMENDAMOS:
Resultados del Chispazo de hoy 2 de febrero del 2026.
Sorteos

Resultados del Chispazo de hoy 2 de febrero del 2026. Ve los números ganadores