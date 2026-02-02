Hernán Cortés Hernández asume Oficialía Mayor de la Defensa Nacional

El general de División de la Guardia Nacional del Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, asumió este lunes el cargo de Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

📹: Ángel Molina

El perfil de Hernán Cortés Hernández destaca por su formación en seguridad internacional, particularmente en cursos de antiterrorismo impartidos por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Washington D.C.

Hernán Cortés Hernández ha comandado zonas militares en Colima y Campeche, y ocupó posiciones especializadas en contrainteligencia y el Estado Mayor del Cuerpo de Fuerzas Especiales.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, presidió la ceremonia oficial.