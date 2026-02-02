Identifican a agentes que mataron a Pretti

Alex Pretti, enfermero, que fue abatido por el ICE, en una foto sin fecha.

Los agentes federales que dispararon y causaron la muerte de Alex Pretti el 24 de enero en Minneapolis ya fueron identificados. Se trata de Jesús Ochoa, de 43 años, integrante de la Patrulla Fronteriza (USBP), y Raymundo Gutiérrez, de 35, agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según registros gubernamentales citados por el medio ProPública. Ambos participaron en el operativo durante el cual perdió la vida el enfermero de 37 años.

El homicidio de Pretti recrudeció las protestas en distintas ciudades del país y marcó la segunda muerte a manos de agentes federales en Minneapolis en lo que va del año, después del fallecimiento de Renee Good, ocurrido el 7 de enero.

Asimismo, se confirmó la liberación y el regreso a Minnesota de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años detenido junto con su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, el 20 de enero. El caso generó condena internacional tras difundirse la imagen del menor con su mochila de Spider-Man. Un juez federal ordenó su liberación y lanzó duras críticas contra la administración Trump, mientras que la defensa legal aseguró que la familia cumplía con todos los protocolos de asilo y no representaba riesgo alguno, por lo que nunca debió ser detenida.