Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 3 de febrero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 3 de febrero te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Jitomate saladette: $14.90 el kilo

Piña miel: $19.90 el kilo

Naranja: $19.90 el kilo

Manzana Granny: $44.90 el kilo

Manzana Gala: $44.90 el kilo

Manzana Golden: $44.90 el kilo

Cebolla blanca: $21.90 el kilo

Papa blanca: $21.90 el kilo

Pera de Anjou: $39.90 el kilo

Limón sin semilla: $24.90 el kilo

Zanahoria: $14.90 el kilo

Limón agrio: $24.90 el kilo

Sandía roja: $16.90 el kilo

Melón chino: $28.90 el kilo

Cilantro: $11.90 la pieza

Lechuga romana: $14.90 la pieza

Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Carnes, Pollo y Pescados

Milanesa de pechuga: $169.00 el kilo

Camarón coctelero: $189.00 el kilo

Mojarra Tilapia: $84.00 el kilo

Fajita de pechuga natural: $135.00 el kilo

Pechuga sin piel: $162.00 el kilo

Milanesa congelada: $154.00 el kilo

Milanesa bola de res: $200.00 el kilo

Carne de res SuKarne deshebrada 300 g: $134.00 el paquete

Pechuga de pollo SuKarne deshebrada 300 g: $80.00 el kilo

Molida de res 80/20 por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $142.00 el kilo

Medallones de atún Dolores Premium aleta amarilla 4 piezas congelado: $232.00 el kilo

Milanesa de res pulpa blanca por kilo peso aprox por charola 700 a 800 g: $188.00 el kilo

Carne de res para asar por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $219.00 el kilo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT