Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 3 de febrero

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Martes de frescura Walmart HOY
Martes de frescura Walmart HOY Foto: Canva
Por:
Mariel Caballero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 3 de febrero te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

  • Jitomate saladette: $14.90 el kilo
  • Piña miel: $19.90 el kilo
  • Naranja: $19.90 el kilo
  • Manzana Granny: $44.90 el kilo
  • Manzana Gala: $44.90 el kilo
  • Manzana Golden: $44.90 el kilo
  • Cebolla blanca: $21.90 el kilo
  • Papa blanca: $21.90 el kilo
  • Pera de Anjou: $39.90 el kilo
  • Limón sin semilla: $24.90 el kilo
  • Zanahoria: $14.90 el kilo
  • Limón agrio: $24.90 el kilo
  • Sandía roja: $16.90 el kilo
  • Melón chino: $28.90 el kilo
  • Cilantro: $11.90 la pieza
  • Lechuga romana: $14.90 la pieza
Verduras frecas
Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Carnes, Pollo y Pescados

  • Milanesa de pechuga: $169.00 el kilo
  • Camarón coctelero: $189.00 el kilo
  • Mojarra Tilapia: $84.00 el kilo
  • Fajita de pechuga natural: $135.00 el kilo
  • Pechuga sin piel: $162.00 el kilo
  • Milanesa congelada: $154.00 el kilo
  • Milanesa bola de res: $200.00 el kilo
  • Carne de res SuKarne deshebrada 300 g: $134.00 el paquete
  • Pechuga de pollo SuKarne deshebrada 300 g: $80.00 el kilo
  • Molida de res 80/20 por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $142.00 el kilo
  • Medallones de atún Dolores Premium aleta amarilla 4 piezas congelado: $232.00 el kilo
  • Milanesa de res pulpa blanca por kilo peso aprox por charola 700 a 800 g: $188.00 el kilo
  • Carne de res para asar por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $219.00 el kilo

