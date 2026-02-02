Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 3 de febrero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 3 de febrero te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Jitomate saladette: $14.90 el kilo
- Piña miel: $19.90 el kilo
- Naranja: $19.90 el kilo
- Manzana Granny: $44.90 el kilo
- Manzana Gala: $44.90 el kilo
- Manzana Golden: $44.90 el kilo
- Cebolla blanca: $21.90 el kilo
- Papa blanca: $21.90 el kilo
- Pera de Anjou: $39.90 el kilo
- Limón sin semilla: $24.90 el kilo
- Zanahoria: $14.90 el kilo
- Limón agrio: $24.90 el kilo
- Sandía roja: $16.90 el kilo
- Melón chino: $28.90 el kilo
- Cilantro: $11.90 la pieza
- Lechuga romana: $14.90 la pieza
Carnes, Pollo y Pescados
- Milanesa de pechuga: $169.00 el kilo
- Camarón coctelero: $189.00 el kilo
- Mojarra Tilapia: $84.00 el kilo
- Fajita de pechuga natural: $135.00 el kilo
- Pechuga sin piel: $162.00 el kilo
- Milanesa congelada: $154.00 el kilo
- Milanesa bola de res: $200.00 el kilo
- Carne de res SuKarne deshebrada 300 g: $134.00 el paquete
- Pechuga de pollo SuKarne deshebrada 300 g: $80.00 el kilo
- Molida de res 80/20 por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $142.00 el kilo
- Medallones de atún Dolores Premium aleta amarilla 4 piezas congelado: $232.00 el kilo
- Milanesa de res pulpa blanca por kilo peso aprox por charola 700 a 800 g: $188.00 el kilo
- Carne de res para asar por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $219.00 el kilo
