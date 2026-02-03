Alista Gobierno reformas para el combate a la corrupción

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó en su conferencia de este lunes que enviará reformas al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a fin de fortalecer la participación ciudadana.

En el marco de los nombramientos pendientes al interior de organismos y entes federales, la mandataria federal comentó que ante las consejerías que quedan vacantes dentro del Consejo de Participación Ciudadana, es necesario robustecer la respuesta que se le da a las denuncias que presenta la ciudadanía.

“Entonces, necesitamos —desde mi perspectiva y lo hemos platicado con…—, empoderar al ciudadano: que cada vez que denuncia, esa denuncia tenga consecuencias. Entonces, eso es muy importante, y no necesariamente esté inscrito en la legislación actual”, señaló.

El Dato: El SNA es un ente que coordina a autoridades de los tres órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y actos de corrupción.

Además, comentó que el actual SNA no ha rendido de manera adecuada y eso es lo que orilla a la necesidad de remitir una reforma: “Ya vamos a platicar de eso. Nuestro objetivo es empoderar a la población en el tema de la corrupción que vive el ciudadano. Y pensamos hacer modificaciones, porque es un sistema que no ha funcionado muy bien”.

Ahondó en que otro de los cambios previstos será el de vincular las acciones con otras dependencias de investigación como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Al respecto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República alista un paquete de reformas en materia de anticorrupción, el cual sería enviado al Congreso de la Unión en los próximos días.

Entrevistado sobre las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara baja, confirmó que el Ejecutivo federal trabaja en los ajustes al marco legal: “Ella (la Presidenta) ha planteado, lo sé desde hace algunas semanas, fortalecer el sistema anticorrupción, y sé que están preparando en la Consejería Jurídica una serie de iniciativas que modifican las leyes anticorrupción”, informó el morenista.

Monreal Ávila confirmó que en la Cámara de Diputados se mantienen a la espera de que las propuestas presidenciales sean enviadas formalmente, a fin de iniciar su análisis junto con los distintos grupos parlamentarios: “Estoy enterado, porque me han anunciado que las enviarán en los próximos días”.

Cuestionado sobre si las leyes anticorrupción aprobadas hace una década —que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)— habían quedado como “letra muerta”, ante la falta de investigaciones de fondo sobre casos pasados y actuales, el legislador rechazó esa visión, pues consideró: “Para mí, no han sido letra muerta y el fortalecerlo me parece que es una de las preocupaciones y también de las iniciativas que había ofrecido en la campaña la Presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces confiemos en que se va a fortalecer todo el sistema anticorrupción”.

Con este anuncio, el Congreso se perfila para discutir en el corto plazo cambios al andamiaje legal anticorrupción, en un contexto donde el Ejecutivo ha planteado reforzar mecanismos institucionales y ampliar la participación ciudadana en la vigilancia del uso de los recursos públicos.