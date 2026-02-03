Asegura Mier que partida tomó por sorpresa a todos

Los senadores Adán Augusto López Hernández e Ignacio Mier Velasco, el lunes, en la reunión plenaria de Morena en la casona de Xicoténcatl.

Ignacio Mier Velazco, nuevo coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció que la renuncia de Adán Augusto López Hernández “tomó por sorpresa a todos”.

“Es una decisión que tomó por sorpresa a todos de Adán Augusto, que lo había comentado como ya lo dijo y la presentó a través de la Secretaría de Gobernación para informarle”, señaló Mier Velazco en entrevista con Joaquín López Dóriga, en Grupo Fórmula.

El legislador reveló además que no había hablado previamente con la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema en específico.

TE RECOMENDAMOS: También se confrontan por Venezuela Chocan oposición y 4T por aniversario de Constitución

Los senadores Adán Augusto López Hernández e Ignacio Mier Velasco, el lunes, en la reunión plenaria de Morena en la casona de Xicoténcatl. ı Foto: Especial

Consultado sobre si resulta creíble que la mandataria se haya enterado apenas el domingo, Mier insistió:

“Quiero decirte que así es. No le estoy fallando a la verdad. Tengo una relación de comunicación con la Presidenta dado de mi cargo de vicecoordinador, pero de hablar de este tema en particular, una intervención, no he tenido esa oportunidad”.

65 años tiene el nuevo coordinador de los senadores de Morena

El nuevo coordinador explicó que, tras el anuncio de López Hernández, “se activó lo que establece el estatuto en su artículo 21 y 20 que el vicecoordinador por ausencia temporal asume la función”, pero añadió que “decidimos ayer (domingo) en aras de la transparencia y de la legitimidad de una vez hacer un proceso electivo y conté con la confianza unánime de mis compañeras senadoras y senadores”.

Sobre los motivos de la renuncia de su antecesor, Mier Velazco detalló que Adán Augusto López “consideraba que su ciclo había concluido, que el reto personal que él tenía de sacar adelante las reformas constitucionales, de construir una mayoría calificada que derivó en convencer a tres compañeros senadores que habían llegado por otra opción al Senado” se había cumplido.

“Ahora sólo queda pendiente la reforma constitucional en materia político-electoral y que su ciclo había terminado y que veía en perspectiva como lo había hecho en su historia de vida política (...) estar solo un tiempo y después irse al trabajo de organización partidaria”, explicó el senador poblano.