Desmantelan narcolaboratorio en Baja California

Elementos operativos del Gabinete de Seguridad, ayer, al resguardar el laboratorio clandestino en Ensenada, BC.

Agentes federales y estatales localizaron y aseguraron un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina en la sierra de San Pedro Mártir, en las cercanías de San Matías, en el municipio de Ensenada, Baja California.

Según las autoridades, el sitio se encontraba rodeado por zonas de difícil acceso a unos 11 kilómetros de la carretera Ensenada-Ojos Negros-San Felipe, y contaba con siete reactores instalados; lo que le habría permitido producir grandes cantidades de metanfetamina por semana.

El secretario de Seguridad de Baja California, Laureano Carrillo, destacó que este tipo de plantas clandestinas no es improvisado, ya que, quienes las operan, requieren conocimientos técnicos en química para manejar los procesos y sustancias utilizadas.

Durante el aseguramiento del lugar se encontraron colchonetas y evidencias de que entre 12 y 15 personas podrían estar involucradas en las tareas del laboratorio.

El laboratorio clandestino se detectó como resultado de un operativo de inteligencia coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército Mexicano (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), como parte de las acciones para frenar la producción de drogas sintéticas en la región.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aseguró que el cierre de este tipo de instalaciones impide que toneladas de droga lleguen a las calles y comunidades, lo que ayuda a proteger especialmente a jóvenes y familias de los efectos de la adicción y de la violencia asociada al narcotráfico.

Según las autoridades del estado, el año pasado aseguraron 5 mil kilos de cocaína, 23 mil kilos de marihuana, 41 mil de metanfetamina y 166 de heroína, cifra que, aseguran, colocan a Baja California entre los estados con mayor volumen de decomisos de drogas y de armamento en el país.