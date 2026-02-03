Detienen a uno de los responsables de agredir a balazos a diputados de MC en Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes que fue detenido uno de los responsables de la agresión a diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, ocurrida el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

“En una acción encabezada por @Defensamx1, @SSPCMéxico y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMéxico, fue detenido uno de los responsables del ataque de cobarde contra diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

“El detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal. Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables y garantizar que este crimen no quede impune como lo instruyó la Presidenta @Claudiashein”, informó en redes el titular de SSPC.

El pasado 28 de enero, sujetos armados atacaron a balazos a los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres у Elizabeth Montoya, en calles de Culiacán, Sinaloa.

Ambos políticos fueron trasladados heridos a un hospital cercano, de acuerdo con los primeros reportes y que dan cuenta medios locales.

