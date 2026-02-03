Reprimenda a políticos en BC, “regaño caluroso”

Claudia Sheinbaum, previo a evento en San Quintín (fondo), pide a legisladores de Baja California estar más cerca de la gente.

Tras viralizarse un video en el que pide enérgicamente a legisladores y funcionarios locales en San Quintín, Baja California, trabajar más con la gente en territorio, la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que les hizo un “regaño caluroso”.

“(Fue) un regaño caluroso”, dijo la mandataria al ser consultada durante la conferencia del Pueblo de este lunes sobre el hecho ocurrido el sábado pasado.

La Presidenta relató que, durante su gira, previo a la presentación del Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, platicó con jornaleros que viven en asentamientos con muchas carencias, con problemas de acceso al agua y que por su trabajo de más de ocho horas no ganan ni el salario mínimo, por lo que cuando legisladores y funcionarios le pidieron posar para una fotografía les llamó “calurosamente“ la atención.

El Tip: Entre los legisladores de BC estaba el senador Armando Ayala, la diputada local Evelyn Sánchez y Miriam Cano, edil de San Quintín

“Cuando voy saliendo (tras presentar el plan), algunos diputados me decían ‘foto, foto, foto’; entonces como que me parecía que no iba una cosa con la otra. La foto de la Presidenta con la circunstancia que estábamos viviendo… Entonces, por eso, un poco molesta”, reconoció, luego de enfatizar en el llamado a que, quienes forman parte del movimiento de la Cuarta Transformación, deben mantenerse en contacto con la población.

“Les dije: ‘No anden allá arriba, no se queden allá en el Congreso, acá en la ciudad nada más. Vayan a territorio, estén cerca de la gente’, porque es lo que todos los que venimos de este movimiento tenemos que tener presente siempre, y más cuando ves carencias tan importantes en una población”, detalló.

No obstante, Sheinbaum Pardo dijo estar agradecida con diputados y senadores porque se han aprobado muchas reformas importantes para el país: “Pero es un llamado a todas y a todos de que hay que estar cerca de la gente, sobre todo cerca de la gente humilde, que es la que más nos necesita”.

Sheinbaum Pardo ahondó en las observaciones que recogió en su visita a la zona, entre las cuales cobró relevancia para atender la carencia de agua, las jornadas de trabajo extensas que rebasan lo marcado por la ley sin seguridad social y un salario que no llega ni al mínimo.