Sheinbaum responde a ‘festejo’ de Trump por ‘victoria’ sobre México en 1848: ‘No somos Santa Anna’

Sheinbaum responde a comunicado de la Casa Blanca donde celebra "victoria triunfante" de EU sobre México en 1848.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al comunicado de la Casa Blanca en donde aseguró que, inspirada por la “victoria triunfante” de Estados Unidos sobre México en 1848, sigue protegiendo su frontera sur frente a la migración y la violencia, a propósito de lo cual la mandataria enfatizó la necesidad de seguir defendiendo la soberanía de nuestro país.

Durante la Conferencia del Pueblo, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre su opinión en torno al comunicado publicado por el gobierno estadounidense, en donde celebra la “victoria aplastante” de Estados Unidos sobre México en la intervención que duró de 1846 a 1848.

Claudia Sheinbaum, en la Conferencia del Pueblo de este martes. ı Foto: Gobierno de México.

En el comunicado, la Casa Blanca asegura que dicha victoria, impulsada por las ideas de la Doctrina Monroe, sigue inspirando a Estados Unidos para defender su frontera sur ante “la invasión, [...] las fuerzas del mal, la violencia y la destrucción”.

Al respecto, la presidenta respondió: “Ya saben cuál es mi opinión. No somos Santa Anna. Hay que defender la soberanía”, en referencia a Antonio López de Santa Anna, quien fue presidente durante la citada guerra y se le señala como responsable de la cesión de territorio mexicano resultado de la derrota militar nacional.

Ya saben cuál es mi opinión. No somos Santa Anna. Hay que defender la soberanía Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que el país siempre defenderá la soberanía nacional, aludió a los principios de la Doctrina Estrada como sustento de los valores nacionales.

🔴La Casa Blanca difundió un comunicado donde conmemora la guerra entre México y Estados Unidos (1846–1848) y califica como “victoria triunfante” la invasión, la toma “heroica” de la Ciudad de México y la anexión de territorios.



“Mi administración está deteniendo el flujo de… pic.twitter.com/5mgMQmptT4 — Azucena Uresti (@azucenau) February 3, 2026

No es un asunto personal, es un asunto de la política exterior mexicana, de la Doctrina Estrada [...] y la política exterior de México a lo largo de la historia. Nosotros defendemos la soberanía de los pueblos, por Constitución y por convicción Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Claudia Sheinbaum enfatizó que la defensa de la soberanía es fundamental para su gobierno. Estas declaraciones, además, ocurren en medio de tensiones con Estados Unidos, que en semanas recientes ha presionado a México y otros países para que frenen el envío de petróleo a Cuba.

Más temprano, la Casa Blanca emitió un comunicado en donde aseguró que, inspirado en la “victoria triunfante” de Estados Unidos sobre México en 1848, sigue combatiendo la violencia y la destrucción provenientes de la frontera sur.

Desde que asumí el cargo como el 47º Presidente de los Estados Unidos, guiado por nuestra victoria en los campos de México hace 178 años, no he escatimado esfuerzos para defender nuestra frontera sur contra la invasión, mantener el estado de derecho y proteger nuestra patria de las fuerzas del mal, la violencia y la destrucción Donald Trump, presidente de EU, en comunicado de la Casa Blanca



