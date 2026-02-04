Morena propone presupuesto alterno para Nuevo León con énfasis social y sin endeudamiento

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, presentó una contrapropuesta presupuestal para Nuevo León al considerar que el proyecto del gobierno estatal prioriza la promoción personal por encima de las necesidades de la población.

La dirigente hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a construir, rumbo a 2026, un presupuesto “austero, justo y socialmente responsable”.

“Abrimos las puertas para podernos sentar en una mesa de negociación con la fuerza política que esté dispuesta a acompañar estas propuestas planteadas por Morena. Nosotros nos sentaremos para que juntas y juntos aprobemos un presupuesto en beneficio de Nuevo León”, señaló en conferencia de prensa.

Hoy, junto a nuestras legisladoras y legisladores de Nuevo León, establecimos la postura de Morena respecto al Presupuesto del estado para 2026 e hicimos un llamado a generar una mayoría con cualquier fuerza política que esté de acuerdo y acompañe estas cinco propuestas:



Alcalde Luján estuvo acompañada por integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), encabezado por su presidenta Anabel del Roble Alcocer Cruz, así como por legisladores locales de Morena.

La líder morenista explicó que la contrapropuesta del partido se basa en cinco ejes principales: Aprobación de un presupuesto para la pensión universal en beneficio de personas con discapacidad; no incrementar la deuda ni los impuestos, reversión de las altas tarifas del transporte público; trato equitativo y no politizado a los municipios.

Mencionó también la reducción del gasto gubernamental, que incluye: 50 % menos en publicidad oficial; 50 % menos en viáticos al extranjero; 50 % menos en gasto de la oficina del gobernador y 100 % de reducción en consultorías administrativas.

Según explicó, solo estos rubros representarían un ajuste de mil 546 millones de pesos, recursos que podrían destinarse a programas sociales y al apoyo al transporte.

“Hoy le decimos al pueblo de Nuevo León que vamos a luchar por estos cinco puntos”, subrayó.

Alcalde Luján detalló que el presupuesto propuesto por el gobernador Samuel García Sepúlveda contempla más de 60 millones de pesos en viáticos al extranjero, mil 600 millones en gastos de la oficina del gobernador y más de 450 millones en consultorías administrativas.

Afirmó que la postura de Morena es que los recursos públicos se ejerzan con austeridad y honradez.

“El planteamiento de Morena siempre será que se gobierne con austeridad y que los recursos del pueblo vayan destinados a la gente”, sostuvo.

Sobre las aspiraciones políticas del mandatario estatal, la dirigente señaló que está en su derecho de participar en procesos futuros, pero cuestionó el uso de recursos públicos para promoción personal.

“Vemos en esta propuesta que hay una intención para promocionarse a él, su imagen y su persona”, afirmó.

La presidenta del CEE de Morena en la entidad, Anabel del Roble Alcocer Cruz, refrendó la unidad del partido y el compromiso con que la política esté al servicio de la ciudadanía.

En tanto, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, Mario Alejandro Soto Esquer, aseguró que su bancada buscará colocar a la población en el centro de la discusión presupuestal.

Al acto también asistieron integrantes de la dirigencia nacional y estatal de Morena, así como el senador Waldo Fernández González, entre otros representantes del movimiento.

