Corte designa a nueva integrante de OAJ

LA SUPREMA CORTE de Justicia de la Nación (SCJN) designó ayer a Xóchitl Almendra Hernández como nueva integrante del Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial, en sustitución de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo, quien renunció al cargo a inicios de enero, apenas cuatro meses de que este nuevo órgano iniciara su funcionamiento.

El OAJ se compone de cinco miembros que son designados por los tres Poderes de la Unión y, al haber sido Pérez Romo una propuesta del ente judicial, entonces correspondió al pleno del máximo tribunal la decisión.

De hecho, corresponde a dicha instancia el nombramiento de tres de los consejeros; mientras que el Senado y la Presidencia de la República tienen a su cargo la designación de uno cada quien.

TE RECOMENDAMOS: Piden no usar la historia para dividir Rechazan reivindicación de la invasión a México

En una breve tarjeta se precisó que Almendra Hernández cuenta con 21 años de experiencia dentro del PJF y también en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

“Trayectoria que le ha permitido conocer de primera mano los retos estructurales asociados a la impartición de justicia. Su carrera en el servicio público se distingue por una sólida especialización técnica, continuidad institucional y amplio conocimiento en materia administrativa y de gestión judicial”, se destacó.

En 2022 se vio envuelta en críticas, a raíz de un comentario hecho durante una sesión del TJA, en la que exclamó: “sí entiendo, no tengo autismo”, en respuesta a una observación de otra magistrada respecto al asunto que discutían.