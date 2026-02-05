Destruyen más de 800 tragamonedas

Autoridades estatales y federales aseguraron 803 máquinas tragamonedas en Michoacán y otras 18 en Nayarit, estas últimas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En Michoacán, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con fuerzas federales, destruyó 803 máquinas aseguradas en los municipios de Morelia, Uruapan, Apatzingán, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Zamora, Maravatío y Tacámbaro.

De acuerdo con investigaciones ministeriales, cada aparato generaba ingresos ilícitos estimados en 12 mil pesos mensuales, lo que representa una captación superior a 9.8 millones de pesos al mes.

Su operación estaba vinculada a entornos de riesgo, al funcionar como puntos de control criminal, cobro de piso y captación de recursos para grupos delictivos. El fiscal Carlos Torres destacó que la destrucción no es un hecho aislado, sino parte de una política sostenida de coordinación interinstitucional para debilitar las estructuras financieras ilícitas.

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que estas máquinas no son juegos, sino mecanismos de financiamiento del crimen que impactan en la seguridad y el tejido social.

En un operativo paralelo, la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró 18 máquinas tragamonedas tipo “habichuelas” en comercios de la Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit, que operaban sin permisos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Las máquinas fueron localizadas durante recorridos terrestres y quedaron a disposición del Ministerio Público federal. Autoridades de seguridad afirmaron que estas tragamonedas están ligadas a operaciones del CJNG, al ser utilizadas como puntos de lavado de dinero, reclutamiento y consumo de drogas.