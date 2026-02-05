Discusión de reforma electoral pondrá a prueba los valores democráticos: Kenia López Rabadán

La diputada federal en el evento de este jueves en Querétaro.

En el marco del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que la discusión de una eventual reforma electoral pondrá a prueba los valores democráticos del país.

Recordó que, a 26 años de la transición democrática, México ha demostrado que las elecciones libres y ciudadanas permiten cambios pacíficos de poder y fortalecen la gobernabilidad.

“Respetar la Constitución implica cuidar el equilibrio de poderes, la pluralidad y la representación”, sostuvo, al enfatizar que la democracia es clave para garantizar certeza, desarrollo y prosperidad.

Señaló que el aniversario de la Constitución impone el doble reto de defender su esencia y, al mismo tiempo, revitalizarla, para que los más de 134 millones de mexicanos encuentren en ella una promesa cumplida de bienestar, libertad y paz.

Y dijo que la Carta Magna debe convertirse en el principal instrumento para pacificar al país, garantizar derechos y reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones.

Durante la ceremonia conmemorativa realizada en Querétaro, ante la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, representantes de los poderes de la Unión, gobernadores y legisladores, López Rabadán subrayó que la Constitución nació como un pacto social para encauzar la justicia tras la Revolución y hoy debe servir nuevamente para enfrentar los desafíos de violencia, desigualdad y desconfianza institucional.

“Nuestra Constitución debe ser el instrumento para pacificar a México”, reiteró, al señalar que el respeto a la legalidad es la vía para devolver tranquilidad a las familias mexicanas.

La legisladora destacó que la Carta Magna resguarda los principios de identidad del Estado mexicano y ha evolucionado para reconocer nuevas realidades, como la participación plena de las mujeres en la vida pública. Señaló que el hecho de que tres mujeres encabezaran los mensajes centrales del acto es reflejo de esa transformación constitucional.

López Rabadán sostuvo que se requiere un acuerdo incluyente, “sin filias ni fobias”, que represente también a quienes piensan distinto y que mantenga el equilibrio entre los poderes del Estado, la pluralidad política y la representación democrática.

Advirtió que la vida cotidiana de millones de personas aún está lejos de la legalidad que establece la Constitución, al mencionar problemáticas como la inseguridad, la violencia contra las mujeres y el temor que viven muchas familias.

La diputada señaló que el texto constitucional debe traducirse en hechos concretos para la población, como la protección de la salud, el acceso a la educación, una vivienda digna y un trabajo con condiciones justas.

Asimismo, hizo un llamado a quienes ejercen cargos públicos a actuar con ética y responsabilidad. “La ley nos faculta, pero la ética nos obliga”, expresó, al subrayar que el servicio público debe ejercerse con decencia y compromiso con el bien común.

