Presidente de Cuba reconoce respaldo de México ante crisis energética de Cuba

Pobladores de Cuba cocinan en la calle en la oscuridad, guiados por una fogata.

El Presidente cubano Miguel Díaz-Canel expresó este jueves su gratitud hacia la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el partido Morena y la Secretaría de Relaciones Exteriores por su apoyo a la isla, la cual atraviesa una crisis energética, ante las sanciones impuestas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante un mensaje televisado nacional, Miguel Díaz-Canel resaltó la postura solidaria del gobierno mexicano en medio de las presiones estadounidenses.

“La Presidencia de Claudia Sheinbaum que, en prácticamente todas sus mañaneras, responde preguntas que tienen que ver con la posición de México y su apoyo”, señaló Miguel Díaz-Canel.

Miguel Díaz-Canel reconoció también la ayuda de otros países como Rusia, China y Venezuela, que han enviado asistencia humanitaria a la isla. “Les puedo asegurar con todo sentido de responsabilidad que Cuba no está sola”, enfatizó.

Miguel Díaz-Canel confirmó que Cuba no ha recibido combustible del exterior desde diciembre de 2024, situación que atribuyó a las presiones de Estados Unidos. México se ha consolidado como el principal proveedor de petróleo para Cuba tras la reducción de envíos venezolanos.

En este sentido, Miguel Díaz-Canel advirtió sobre el impacto del bloqueo energético estadounidense en sectores críticos como transporte, producción de alimentos, hospitales, escuelas y turismo. También mencionó que el Consejo de Defensa Nacional aprobó planes y medidas para un posible “Estado de Guerra” tras los acontecimientos en Venezuela.

La Presidenta Sheinbaum anunció recientemente el envío de ayuda humanitaria con alimentos y productos básicos a Cuba, mientras su gobierno busca soluciones diplomáticas para retomar las exportaciones de petróleo.

