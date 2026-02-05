PRI exige actuar contra alcaldes ligados al crimen; respalda captura de edil de Tequila

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que actuar contra alcaldes vinculados con actividades criminales es fundamental para recuperar la paz en el país, y sostuvo que las autoridades estatales deben asumir su responsabilidad en el combate a la delincuencia.

Rubén Moreira señaló que el caso de Diego “N” dijo es “un ejemplo paradigmático por su peligrosidad y su conducta arrogante, al grado de pensarse intocable”, y expresó que la captura del edil es una acción positiva.

Rubén Moreira aseguró que México vive las consecuencias de seis años de omisión en materia de seguridad, por lo que insistió en que los gobiernos estatales deben enfrentar al crimen y no esperar que la federación resuelva todos los problemas. Mencionó a Guerrero, Hidalgo, Puebla, Campeche y Michoacán como entidades donde, acusó, los gobernadores han sido “omisos e indolentes”.

Asimismo, pidió que Morena no politice la seguridad y deje de encubrir a presuntos delincuentes, particularmente en el caso de Diego “N”.

Las declaraciones del diputado se dan después de que Omar García Harfuch informó en redes sociales sobre avances de la Operación Enjambre, en la que fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México.

También dio a conocer que, derivado de denuncias ciudadanas y en un operativo coordinado, fue detenido en Jalisco Diego “N”, presidente municipal de Tequila, junto con otros tres funcionarios del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial, y el Director de Obras Públicas.

De acuerdo con García Harfuch, estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción, instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

