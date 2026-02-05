“Se van a sorprender todos” con la electoral

La Presidenta Claudia Sheinbaum reviró a quienes llaman a conformar el Frente Amplio Democrático, luego del desplegado difundido esta semana para llamar a “impedir retrocesos en materia de democracia constitucional” con la próxima reforma electoral, la cual aún no ha sido planteada ante el Congreso, pues sigue en elaboración, y destacó que su propuesta “va a sorprender a todos”.

Al exponer el desplegado durante su conferencia en Palacio Nacional, criticó que haya tal pronunciamiento cuando la propuesta no ha terminado de perfilarse y además, rechazó que en algún momento haya manifestado interés en restarle autonomía a los árbitros electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE).

El Dato: Entre los más de 500 firmantes integrantes del Frente Amplio, destacan José Woldenberg, Jean Meyer, Roger Bartra, Mariclaire Acosta y Clara Jusidman, entre otros.

Por medio del pronunciamiento, juristas, académicos, exfuncionarios y otros actores políticos señalaron que la única forma en que prosperarán los cambios al sistema electoral será si se garantiza la autonomía y libertad de las autoridades electorales y si se respeta la pluralidad política.

A su consideración, la reforma de la que se ha hablado desde la Presidencia representa riesgos a la autonomía institucional y los equilibrios constitucionales.

Al respecto, la mandataria reviró: “Todavía no sale, todavía no se conoce, todavía no se conoce su contenido… ¿Cuándo he dicho yo que se le va a quitar la autonomía al INE? ¿Y entonces? ¿Cuál es la democracia constitucional? ¿Qué quiere decir ‘democracia’? El poder del pueblo.

“Ellos dicen: ‘Que no regrese el antiguo régimen’. ¿Y saben quién firma? (Francisco) Labastida, el que acusó a (Ernesto) Zedillo del entreguismo. ¿Saben quién lo presentó? Bueno, habló, ¿no?, en una entrevista: Luis Carlos Ugalde (exconsejero presidente de lo que era el Instituto Federal Electoral); hablando de democracia el responsable del fraude electoral de 2006, bueno, junto con (Vicente) Fox, quien también firma (el desplegado)”, añadió la titular del Ejecutivo.

Otro de los firmantes del desplegado fue el empresario Claudio X González, de quien la Presidenta pidió transmitir durante la conferencia el video en el que arremete contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y llama a sus integrantes “delincuencia organizada” contra los que llamó a “intervenir” en defensa del Estado de derecho, “digo, nada más para hablar de democracia, de autoritarismo y de Estado de derecho”.

Sheinbaum Pardo subrayó que “lo increíble es que todavía no hay reforma (electoral). Qué bueno que lo escriban (el desplegado). Yo sólo estoy debatiendo públicamente. Hay libertad de expresión, de reunión, de opinión, de manifestación, de todo en México. Es una opinión”.

Sobre los tiempos para la presentación de la reforma, comentó que aunque ella esperaba que estuviera lista para la segunda semana de febrero, pero esto aún no es seguro, aunque aseveró que el proyecto sí quedará listo este mes.

“(Va) bien, muy bien. Yo quisiera que se presentara la próxima semana, pero no estoy segura si ya va a estar. Y si no, en febrero; en febrero se presenta”, dijo.

Piden transparentar el proceso de la iniciativa

› Por Claudia Arellano

El recién surgido Frente Amplio Democrático, integrado por políticos, exconsejeros electorales y académicos, pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum que transparente los términos de la iniciativa de reforma electoral que va a presentar, a fin de propiciar una discusión plural del tema y se genere en la ciudadanía una opinión informada, antes de que se apruebe algún dictamen.

Así dio respuesta a la mandataria federal, que en su conferencia de prensa criticó a la organización que alertó sobre una posible regresión democrática con la iniciativa presidencial.

En un comunicado, el frente expuso que, si bien no se conoce un texto, hay adelantos del contenido que pueden significar dicho retroceso democrático: “Justo por todo ello es que exigimos que se transparenten los términos de la iniciativa presidencial anunciada. Defender el pluralismo y los equilibrios constitucionales no es oponerse al pueblo, sino garantizar que todas las voces estén representadas. En eso consiste la democracia constitucional por la que preguntó la Jefa del Ejecutivo”.

El Tip: los impulsores del Frente aseguran no pertenecer a ninguna ideología o partido y que no pretenden preservar privilegios.

Subrayó que las reformas electorales deben construirse bajo principios de consenso, legalidad y certeza, y no a partir de definiciones unilaterales. En ese sentido, advirtió que modificar el marco electoral sin diálogo amplio podría generar desconfianza institucional y tensiones políticas innecesarias.

El Frente está conformado por exautoridades electorales, especialistas en derecho constitucional, académicos y actores políticos de distintas corrientes, quienes han expresado preocupación por posibles ajustes que afecten la autonomía de los órganos electorales, la representación política o las condiciones de competencia.

Para el organismo, la discusión no debe centrarse únicamente en fuerzas partidistas, sino involucrar a universidades, organizaciones civiles y especialistas, a fin de preservar la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en los procesos electorales.