Ve HRW violación a derechos aquí por Donald Trump

La directora de HRW, Juanita Goebertus, ayer, en la presentación del informe sobre el impacto de Trump en AL.

Durante la presentación del informe anual sobre derechos humanos, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés), explicó que la política de cooperación de México y Estados Unidos, por el peso de la relación comercial, ha llevado a que se implementen medidas que violentan los derechos humanos.

Además, destacó que varios gobiernos de América Latina y el Caribe han violado los derechos de extranjeros a instancias de la administración Trump, mientras que otros recurren a las políticas y la retórica del presidente estadounidense como excusa para cometer abusos contra sus propios ciudadanos.

La directora de HRW puso como foco de alerta el aumento de la vigilancia militar en las fronteras y consideró que lo más reciente son las extradiciones a EU, sin garantías de derechos para esas personas. Destacó que hay poca claridad sobre si está habiendo participación directa de actores estadounidenses en operaciones de seguridad en México.

El Tip: El informe analiza prácticas de derechos humanos de más de 100 países, con énfasis en Venezuela, Perú, Nicaragua, Honduras, Haití, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Cuba.

“Estados Unidos ha tercerizado mucho el control migratorio en México; estamos documentando en más detalle este tema, pero claramente México sigue recibiendo no sólo ciudadanos mexicanos deportados de EU, sino ciudadanos de terceros países, centroamericanos, haitianos, venezolanos, cubanos, que han quedado en una situación de desprotección en muchos de los casos”, dijo.

También sostuvo que la dinámica bilateral, particularmente en temas migratorios y de seguridad, ha empujado a que se adopten políticas que priorizan el control y la contención por encima de la protección de las personas.

Juanita Goebertus alertó que este fenómeno no es exclusivo de México. Indicó que diversos gobiernos de América Latina y el Caribe han incurrido en violaciones a los derechos de extranjeros, en muchos casos bajo presión o alineamiento con políticas impulsadas desde Washington durante la administración Trump.