Envío de ayuda a Cuba será a más tardar el lunes, asegura Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el envío de ayuda humanitaria a Cuba se realizará, a más tardar, el lunes de la próxima semana.

Claudia Sheinbaum Pardo detalló que en envío contendrá alimentos y otros insumos que la isla ha solicitado.

“Hemos hablado con el embajador de Cuba en México, principalmente a través de Lázaro (Cárdenas Batell) nos ha estado ayudando y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar y es principalmente alimentación de algunos otros insumos que nos han pedido”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa, realizada en Michoacán.

A la vez, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que se mantienen los trabajos diplomáticos para retomar el envío de petróleo a Cuba, luego de que Estados Unidos amagó con imponer aranceles a los países que cometan esta práctica.

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que no se pretende hacer que México sea blanco de dichas sanciones.

“Hemos estado en ello y, como saben, en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba. Obviamente no queremos que haya sanciones para México, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso de diálogo. Y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

También, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que, de resultar necesario, entablará conversación directa con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

