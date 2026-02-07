Desarticulan célula de CDS en Querétaro

En un operativo interinstitucional coordinado, autoridades federales y estatales desmantelaron en Querétaro una célula criminal perteneciente al grupo Los Salazar, brazo operativo vinculado a Los Chapitos del Cártel de Sinaloa (CDS).

La acción derivó con el arresto de 30 personas dedicadas a la venta de drogas, extorsión y reclutamiento de integrantes.

La operación, resultado de meses de trabajo de investigación e inteligencia, fue ejecutada por elementos operativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), y autoridades policiales de Querétaro.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Vaya bienvenida

Durante los 12 cateos realizados de manera simultánea en distintos domicilios de la capital del estado, las autoridades detuvieron a 21 hombres y nueve mujeres, entre quienes se encuentra “uno de sus principales operadores”.

El Tip: La célula delictiva coordina la venta y distribución de droga en Querétaro, reclutamiento de personas, control territorial, rutas de trasiego, homicidios, extorsión y armas.

Diego “N”, alias El Flaco, es identificado como operador de la organización Los Salazar, afín al Cártel de Sinaloa (CDS), señalado por coordinar la venta y distribución de droga en la capital del estado, así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y de reclutamiento.

Con información obtenida por la Unidad de Inteligencia Naval de la Semar, se inició una investigación de cuatro meses que incluyeron el “análisis de patrones delictivos y recorridos de seguridad y vigilancias fijas y móviles que permitieron recabar datos de prueba suficientes mediante los cuales un juez de control liberó las órdenes de cateo para intervenir los domicilios”, precisaron las autoridades.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal. Los inmuebles cateados están bajo resguardo.