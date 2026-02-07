Hallan restos vinculados a mineros desaparecidos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones relacionadas con la desaparición de diez trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver, en el municipio de Concordia, Sinaloa, han derivado en la localización de cuerpos y restos humanos, así como en la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con los hechos.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, se han llevado a cabo diversas diligencias que permitieron avances relevantes en la investigación, entre ellos, el hallazgo de restos humanos en la zona donde se realizan los operativos.

El Dato: Los mineros fueron supuestamente levantados el 24 de enero por integrantes del CDS en la Concordia, la FGR busca indicios para el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con la FGR, tras las labores efectuadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), se logró establecer que uno de los cuerpos localizados presenta características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas, por lo que actualmente se realizan los estudios periciales correspondientes para confirmar su identidad.

Los hechos se remontan al 23 de enero, cuando José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Hernández Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antonio Jiménez Nevárez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Vallez y Miguel Tapia Rayón, ingenieros y personal técnico de la minera, fueron privados de la libertad.

1,190 elementos de la Defensa fueron desplegados en la zona minera del Estado

Como parte de la respuesta federal, desde hace semanas y particularmente a partir del 1 de febrero, la Defensa desplegó en el municipio de Concordia mil 190 elementos, entre ellos 290 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, para reforzar las acciones contra los grupos delictivos que operan en la región, mientras la FGR encabeza los operativos de búsqueda.

La dependencia precisó que, tras la realización de cateos y labores de campo, continúa el procesamiento de los sitios intervenidos, así como la búsqueda de indicios que permitan el esclarecimiento total de los hechos.

Asimismo, como parte de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), se concretó la detención de cuatro personas, con apoyo de la Policía Estatal, además de obtener información relevante mediante trabajos de inteligencia coordinados con la Defensa.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad judicial quien determinará su situación legal.

El municipio de Concordia y la zona serrana del sur de Sinaloa, donde operan proyectos mineros nacionales y extranjeros, ha sido escenario de disputas entre grupos delictivos por el control territorial, rutas de trasiego y economías ilícitas, lo que ha generado un entorno de alta vulnerabilidad para comunidades rurales y trabajadores del sector minero.

Las mineras han enfrentado amenazas, extorsiones y suspensión temporal de operaciones, lo que ha ocasionado alertas a nivel nacional e internacional.