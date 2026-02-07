Ante posibles redadas en California

Super Bowl LX: esto recomienda la SRE a mexicanos en EU y qué hacer ante una detención

Este domingo 8 de febrero se realiza el Super Bowl LX, y autoridades mexicanas emiten recomendaciones para connacionales en Estados Unidos

Al fondo, el Levi's Stadium en Santa Clara, California, donde será el Super Bowl LX.
Al fondo, el Levi's Stadium en Santa Clara, California, donde será el Super Bowl LX. Foto: Reuters
Por:
César Huerta

Con motivo de la edición 60 del Super Bowl, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una serie de recomendaciones para las y los connacionales en Estados Unidos que planean asistir al evento deportivo de este domingo 8 de febrero, en el que se definirá al nuevo campeón de la NFL.

Ad portas al partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, la Cancillería exhortó a respetar las leyes locales, en medio de detenciones arbitrarias por agentes federales y redadas del ICE (siglas en inglés para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

SRE emite recomendaciones para connacionales por el Super Bowl LX

Al respecto, el Consulado de México en San José pidió a las y los mexicanos viajar “de manera responsable” y, para evitar detenciones o procesos de deportación, recomendó:

  • Mantener contacto con familiares
  • Informar sobre tu ubicación regularmente
  • No caer en provocaciones
  • Atender instrucciones de las autoridades locales
  • Evitar conducir en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas

Al mismo tiempo, el Consulado de México en San Francisco compartió un breve protocolo de actuación para las y los connacionales en caso de ser detenidos por agentes migratorios:

  • Guarda silencio. Si te piden que te identifiques, sólo proporciona tu nombre, y di:

“I want to remain silent” (Quiero permanecer en silencio)

  • Solicita hablar con el Consulado de México. Para ello, la Cancillería sugiere decir a las autoridades:

“I am a mexican citizen and I want to talk to my consulate”, (soy ciudadano/a mexicano/a y quiero hablar con mi consulado).

  • Comunicarte con un abogado. Di:

I want to speak to a lawyer (Quiero hablar con un abogado)

  • No firmar ningún documento que no entiendas. Se sugiere decir:

I refuse to sing any document (Me niego a firmar ningún documento) e insistir: “I want to speak to a lawyer” (Quiero hablar con un abogado).

  • No revelar tu situación migratoria a nadie, excepto a un abogado
  • Averiguar qué agencia realizó la detención (sheriff, departamento de policía local, ICE, Patrulla Fronteriza, por ejemplo)
  • Solicitar un intérprete
  • No mentir ni presentar documentos falsos

¿A qué números llamar ante una emergencia migratoria durante el Super Bowl LX?

Ante cualquier emergencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puso a disposición los siguientes números de atención:

Consulado de México en San Francisco

  • 001 (650) 501 7915

Consulado de México en San José

  • 001 (408) 472 1301

Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM)

  • 520 623 7874, que brinda atención las 24 horas

Para obtener información detallada sobre cómo actuar ante diferentes situaciones migratorias —como detenciones, visitas de autoridades federales a domicilios, o en escenarios bajo custodia— es posible consultar los derechos que se pueden ejercer en el portal del CIAM.

cehr

Temas:
