Super Bowl LX: esto recomienda la SRE a mexicanos en EU y qué hacer ante una detención

Con motivo de la edición 60 del Super Bowl, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una serie de recomendaciones para las y los connacionales en Estados Unidos que planean asistir al evento deportivo de este domingo 8 de febrero, en el que se definirá al nuevo campeón de la NFL.
Ad portas al partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, la Cancillería exhortó a respetar las leyes locales, en medio de detenciones arbitrarias por agentes federales y redadas del ICE (siglas en inglés para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
SRE emite recomendaciones para connacionales por el Super Bowl LX
Al respecto, el Consulado de México en San José pidió a las y los mexicanos viajar “de manera responsable” y, para evitar detenciones o procesos de deportación, recomendó:
- Mantener contacto con familiares
- Informar sobre tu ubicación regularmente
- No caer en provocaciones
- Atender instrucciones de las autoridades locales
- Evitar conducir en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas
Al mismo tiempo, el Consulado de México en San Francisco compartió un breve protocolo de actuación para las y los connacionales en caso de ser detenidos por agentes migratorios:
- Guarda silencio. Si te piden que te identifiques, sólo proporciona tu nombre, y di:
“I want to remain silent” (Quiero permanecer en silencio)
- Solicita hablar con el Consulado de México. Para ello, la Cancillería sugiere decir a las autoridades:
“I am a mexican citizen and I want to talk to my consulate”, (soy ciudadano/a mexicano/a y quiero hablar con mi consulado).
- Comunicarte con un abogado. Di:
“I want to speak to a lawyer” (Quiero hablar con un abogado)
- No firmar ningún documento que no entiendas. Se sugiere decir:
“I refuse to sing any document” (Me niego a firmar ningún documento) e insistir: “I want to speak to a lawyer” (Quiero hablar con un abogado).
- No revelar tu situación migratoria a nadie, excepto a un abogado
- Averiguar qué agencia realizó la detención (sheriff, departamento de policía local, ICE, Patrulla Fronteriza, por ejemplo)
- Solicitar un intérprete
- No mentir ni presentar documentos falsos
¿A qué números llamar ante una emergencia migratoria durante el Super Bowl LX?
Ante cualquier emergencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puso a disposición los siguientes números de atención:
Consulado de México en San Francisco
- 001 (650) 501 7915
Consulado de México en San José
- 001 (408) 472 1301
Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM)
- 520 623 7874, que brinda atención las 24 horas
Para obtener información detallada sobre cómo actuar ante diferentes situaciones migratorias —como detenciones, visitas de autoridades federales a domicilios, o en escenarios bajo custodia— es posible consultar los derechos que se pueden ejercer en el portal del CIAM.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr