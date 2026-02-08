¿Quién es la esposa de Juan Pablo Kuri Carballo, exdirigente del PVEM detenido en Puebla?

El empresario y político Juan Pablo Kuri Carballo, exdirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puebla, fue detenido por autoridades ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con los reportes oficiales, la aprehensión se realizó con base en una orden de aprehensión vigente. La carpeta de investigación fue iniciada por la Fiscalía de Puebla por el presunto delito de violencia familiar, delitos que están tipificados en el Código Penal local y que contemplan agresiones de carácter físico, psicológico y patrimonial.

Desde el momento de su arresto, la noticia ha generado amplia atención mediática debido a la trayectoria de Kuri Carballo en la política poblana y en el sector empresarial. A lo largo de su carrera, se desempeñó como regidor en el Ayuntamiento de Puebla, dirigente estatal del PVEM, secretario de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Nacional del partido y diputado local en la Legislatura poblana.

Cae Juan Pablo Kuri, exdirigente del Partido Verde en Puebla. ı Foto: Especial.

¿Quién es la esposa de Juan Pablo Kuri Carballo?

Hasta ahora, los comunicados oficiales de la Fiscalía de Puebla y los registros públicos relacionados con el caso no han difundido el nombre completo de la persona que presentó la denuncia que dio origen a la investigación contra el exdirigente.

Las autoridades han conservado esa información bajo reserva, como es habitual en casos de violencia familiar para proteger la identidad de la víctima y salvaguardar su privacidad.

En las carpetas de investigación se hace referencia únicamente a la exesposa de Kuri Carballo con las iniciales “Sofía A.C.” o “Sofía N.”, sin mencionar más datos personales o biográficos.

La ausencia de información más detallada sobre ella obedece a criterios legales y éticos de protección de datos personales en casos de violencia familiar, especialmente cuando la parte denunciante es considerada víctima, y prioriza su seguridad durante el proceso legal.

#Importante Fue apenas el 28 de enero cuando se giró el oficio para la orden de aprehensión del empresario y político Juan Pablo Kuri por V10lación.



Les adelanto que también será señalado por pertenecer al denominado Cartel Inmobiliario.

Allá por #SanAndresCholula pic.twitter.com/S4sMxLmW82 — Bebeto Show (@lavozdepuebla2) February 7, 2026

