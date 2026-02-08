Sheinbaum entrega obras y programas sociales en Michoacán, San Luis Potosí y Nuevo León

Del 6 al 8 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó una gira de trabajo por los estados de Michoacán, San Luis Potosí y Nuevo León, donde inauguró, entregó, supervisó y puso en marcha obras prioritarias en materia educativa, de salud, carretera y de vivienda.

En Michoacán, destacó que el homicidio doloso disminuyó un 30 por ciento en la entidad y presentó avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Asimismo, supervisó la modernización de 47 kilómetros de la autopista “Siglo XXI” en el tramo Pátzcuaro-Uruapan, la tecnificación del distrito de riego 020 y entregó tarjetas de los Programas para el Bienestar.

Hoy en la conferencia matutina desde Morelia informamos avances del Plan Michoacán; posteriormente, supervisamos obras de la autopista “Siglo XXI” y del distrito de riego 020 para hacer más eficiente el uso del agua para la producción agrícola. Terminamos con la entrega de… pic.twitter.com/7sOc6LMWUS — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 7, 2026

En San Luis Potosí, anunció que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos contarán con una beca de apoyo para el transporte e inauguró la unidad académica de Soledad de Graciano Sánchez de esta institución.

La Presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a San Luis Potosí. ı Foto: Cortesía

Finalmente, en Nuevo León, donde fue recibida por una multitud, la mandataria inauguró una preparatoria en el municipio de García y encabezó el banderazo de salida para la construcción del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Santa Catarina. En el municipio de Juárez, concluyó su gira con la entrega de viviendas, escrituras y créditos de mejoramiento.

Así recibieron a Claudia Sheinbaum en Nuevo León. ı Foto: Cortesía

