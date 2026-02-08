Sheinbaum entrega viviendas en Juárez y eleva a 67 mil la meta de casas del Infonavit en Nuevo León

Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de viviendas del programa Viviendas para el Bienestar en el municipio de Juárez, Nuevo León.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este domingo la entrega de viviendas del programa “Viviendas para el Bienestar” en el municipio de Juárez, Nuevo León, acompañada por el gobernador Samuel García Sepúlveda y funcionarios federales.

Durante el acto, la mandataria agradeció el respaldo del gobierno estatal y del ayuntamiento para impulsar el proyecto habitacional.

Sheinbaum explicó que con este evento cerró una gira de trabajo que inició el viernes en Michoacán, continuó el sábado en San Luis Potosí, donde inauguró un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y concluyó el domingo en Nuevo León, con la inauguración de una preparatoria y la supervisión del avance del Hospital del IMSS en Santa Catarina.

Infonavit busca enfrentar déficit de vivienda

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, advirtió que Nuevo León enfrenta un alto déficit de vivienda y recordó que, antes de la actual administración, se construían alrededor de 17 mil viviendas al año, de las cuales apenas 600 estaban destinadas a trabajadores que ganaban entre uno y dos salarios mínimos.

Detalló que en la entidad existen 900 mil derechohabientes, de los cuales 560 mil perciben entre uno y dos salarios mínimos, un sector que, dijo, fue relegado durante años.

Ante este panorama, el Infonavit incrementó la meta de vivienda para el estado de 30 mil a 67 mil casas, lo que representa una inversión superior a 40 mil millones de pesos.

A la fecha, el instituto tiene 11 proyectos contratados en Nuevo León, que suman 10 mil 700 viviendas. De estos, ocho proyectos, equivalentes a 6 mil 200 viviendas, ya se encuentran en construcción, mientras que este año arrancarán nueve proyectos adicionales para edificar 6 mil 300 viviendas más.

Sobre el desarrollo Villa de Palma Nova, en Juárez, Romero Oropeza informó que se construyen mil 576 viviendas, de las cuales 378 derechohabientes ya eligieron casa, y durante el evento se entregaron las llaves a las primeras 93 familias beneficiarias.

Sheinbaum: la vivienda es un derecho

En su mensaje, Claudia Sheinbaum criticó que durante 36 años, equivalentes a seis sexenios del periodo neoliberal, se delegara al sector privado la atención de derechos básicos, mientras el Estado se retiraba de áreas que hoy considera fundamentales.

La inversión privada es muy importante porque genera empleo, pero hay asuntos que le corresponden al gobierno, al Estado Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Enfatizó que la vivienda, el salario digno, la educación y la salud son derechos esenciales que no deben quedar sujetos únicamente al mercado.

Por su parte, el gobernador Samuel García destacó que Nuevo León recibe alrededor de 150 mil personas al año, además de 90 mil nacimientos anuales, lo que vuelve prioritaria la política de vivienda.

La vivienda no es un lujo ni un privilegio, es un derecho de los mexicanos Samuel García, gobernador de Nuevo León



García Sepúlveda ofreció el apoyo del gobierno estatal para la búsqueda de terrenos y suelo urbano.

Durante el evento, la beneficiaria Deyra Jazmín Torres agradeció el apoyo del programa y compartió su emoción por recibir su vivienda.

Gracias a este programa hoy recibí mi casa después de tanto tiempo. Muchas gracias, presidenta Venga Jazmín Torres, beneficiaria



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am