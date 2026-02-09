Los temas de este lunes

Mañanera de Sheinbaum: 9 de febrero de 2026

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, participa cada mañana de lunes a viernes en la Conferencia del Pueblo, conocida como La Mañanera

La Presienta de México, Claudia Sheinbaum.
La Presienta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de México.
Por:
Arturo Meléndez

La presidenta Claudia Sheinbaum participa, cada mañana de lunes a viernes, en un ejercicio conocido como la Conferencia del Pueblo o La Mañanera. En éste, acompañada de su gabinete, detalla los más recientes avances del Gobierno federal en diferentes temas de interés general.

Posteriormente, la mandataria federal participa en un ejercicio circular con la prensa, en donde los representantes de los medios de comunicación piden su opinión sobre los temas que dominan la agenda nacional.

Este lunes 9 de febrero, se prevé que, como es habitual, inicie el ejercicio con la presentación de ¿Quién es quién en los precios? a cargo del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante.

Posteriormente, se espera que se aborden temas como la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N”, el envío de ayuda humanitaria a Cuba y la reivindicación de la unidad latinoamericana durante el show de medio tiempo del Super Tazón, a cargo de Benito Martínez, “Bad Bunny”.

