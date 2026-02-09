Sheinbaum lamenta muerte de mineros hallados en Sinaloa

El hallazgo sin vida de al menos dos de los diez mineros secuestrados en el estado de Sinaloa fue lamentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien afirmó que se mantendrán las indagatorias.

“Ya el gabinete de seguridad tendrá que informarlo, pero lamentamos mucho lo ocurrido y estamos cerca de las familias y que no vuelva a ocurrir una situación así”, declaró desde su conferencia matutina.

Este fin de semana, la Fiscalía General de la República (FGR) intervino una fosa clandestina donde se encontraron restos humanos entre los cuales se hallaron coincidencias con algunos de los mineros reportados como desaparecidos desde el 24 de enero en la sierra de Concordia. Posteriormente, reportes no oficiales indicaban que las coincidencias habrían permitido encontrar entre los cadáveres entre dos y tres de los trabajadores.

La mandataria federal comentó que la información se obtuvo de las declaraciones dadas por algunos de los detenidos vinculados al caso, cuya captura también se supo este fin de semana.

“Hay detenidos en este este caso y los propios detenidos fueron quienes mencionaron la información que después se tuvo”, declaró.

También mencionó que la instrucción fue que la Secretaría de Gobernación fue que se mantuviera contacto con las familias de los mineros.

Descartó que por ahora se haya entablado diálogo con la empresa canadiense para la que trabajan.

“No, directamente no (ha dicho algo la minera), no tengo conocimiento si lo hizo en recientes días a relaciones exteriores, no me ha comentado. Es una minera canadiense, pero estamos buscando pues todo lo que pudo haber hecho todo lo que pudo haber causado esta situación”, declaró.

