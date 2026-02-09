Sismo activa protocolos de PC en Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, señaló que, tras el sismo de magnitud preliminar 5.7 con epicentro al noreste de Puerto Escondido, se activaron los protocolos de seguridad de Protección Civil (PC), para evaluar posibles afectaciones en las ocho regiones.

“Acabamos de registrar un sismo de magnitud preliminar 5.7 con epicentro al noreste de Puerto Escondido. Hemos activado los protocolos de Protección Civil de manera inmediata para evaluar posibles afectaciones en las ocho regiones. Seguiremos informando”, dijo.

De igual forma, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos activó los protocolos de evaluación y monitoreo para identificar posibles afectaciones en las diferentes regiones de la entidad.

Se informó que, hasta las 16:11 horas, no se reportaron daños ni afectaciones por el sismo; además, se reportó que el movimiento se percibió fuerte en Puerto Escondido, el Istmo, la Costa, Sierra Sur, la Mixteca y Valles Centrales, mientras que fue de ligero a moderado en Pinotepa Nacional.

El sistema de alerta presidencial notificó a los mexicanos a través de sus teléfonos móviles, con una invitación a realizar el proceso de evacuación y seguir los protocolos.

El Estado de México también reportó una percepción ligera del movimiento, activando la alerta sísmica, el alertamiento móvil y los protocolos de Protección Civil en los 125 municipios.

En la Ciudad de México, el sismo fue percibido de manera ligera por la población, sin reporte de efectos. A través de redes sociales, el Gobierno federal informó que se activó el protocolo de revisión tras el sismo.

La Guardia Nacional activó el Plan DN-III-E de manera inmediata, iniciando recorridos de seguridad en coordinación con autoridades de Protección Civil de diversos estados.