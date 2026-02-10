CSP pide vigilar gobernabilidad de Tequila tras video de nueva alcaldesa cantando narcocorridos

Tras difundirse el video en el que la alcaldesa interina de Tequila, Jalisco, Lorena Marisol Rodríguez, aparece cantando narcocorridos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encargó a su administración mantenerse vigilante de la situación del municipio y lo que sus habitantes manifiesten.

Este lunes, el Ayuntamiento de Tequila designó a Marisol como nueva edil del municipio, en sustitución del exalcalde Diego Rivera, quien fue capturado la semana pasada tras encontrarse responsable del delito de extorsión, junto a otros elementos de la administración municipal también arrestados. Tras el nombramiento se viralizó en redes una grabación en la que se observa a la alcaldesa cantar un corrido.

Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el nombramiento de la nueva presidenta municipal no estuvo a cargo de la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, de quien dijo que el único papel fue el de “estar al pendiente”, y la responsabilidad del nombramiento únicamente estuvo a cargo del cabildo.

“Se eligió por el cabildo. O sea, el cabildo decide esto, es lo que legalmente está en la Constitución de Jalisco. Por cierto, dijeron que la secretaria de gobernación la eligió. No, ella no la eligió. Imagínense cómo se va a meter ella en elegir a una presidenta municipal. Lo que ella hizo pues estar pendiente de que el proceso se llevara, porque evidentemente el municipio no se puede quedar sin gobierno”, explicó. Claudia Sheinbaum Pardo este martes en Palacio Nacional.

A raíz de los cuestionamientos a la nueva edil, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que se habrá de mantener la atención al gobierno que se asume y que se garantice la vuelta de la tranquilidad para los habitantes.

“Hay que revisarlo y sobre todo ver qué opina la población y qué trabajo va a desempeñar ella, porque tiene que resolver todo el problema que se había presentado con el anterior alcalde. Nosotros tenemos que estar pendientes revisando y muy cerca de la población de Tequila. No solo de los empresarios, sino de la gente que vive en Tequila para poder tener pues que cambie por completo la dinámica que se estaba viviendo… hay que estar muy pendientes pues de que el gobierno de esta persona esté acorde con la ley y que pues regrese la tranquilidad al municipio de Tequila”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR