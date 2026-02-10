SRE alerta sobre llamadas falsas para pedir datos y dinero tras suplantación de su teléfono oficial

Al fondo, el Edificio Tlatelolco, la sede central de la Cancillería.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó sobre la usurpación de funciones oficiales tras detectar la suplantación del número telefónico de su sede central en la Ciudad de México.

A través de la red social X, la Cancillería informó que, mediante llamadas apócrifas, personas que se hacen pasar por personal del Edificio Tlatelolco solicitan información personal y dinero. No obstante, aclaró que la SRE “no realiza llamadas para solicitar datos personales ni recursos” .

“Se ha realizado la denuncia correspondiente y se dará seguimiento”, señaló. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a no proporcionar información personal sin verificar la autenticidad de la llamada y, en caso de duda, ignorarla.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 2969 del 10 de febrero del 2026

La @SRE_mx comunica que detectó la suplantación externa de la identidad del número telefónico de las oficinas centrales de la dependencia para realizar llamadas apócrifas.



Se ha realizado la denuncia correspondiente y se dará seguimiento.



Recordamos no proporcionar ninguna… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 10, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr