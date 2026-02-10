Advertencia de fraude

SRE alerta sobre llamadas falsas para pedir datos y dinero tras suplantación de su teléfono oficial

Cancillería detectó la suplantación del número telefónico de sus oficinas centrales en la Ciudad de México

Al fondo, el Edificio Tlatelolco, la sede central de la Cancillería.
Al fondo, el Edificio Tlatelolco, la sede central de la Cancillería. Foto: X, @SRE_mx
Por:
La Razón Online

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó sobre la usurpación de funciones oficiales tras detectar la suplantación del número telefónico de su sede central en la Ciudad de México.

A través de la red social X, la Cancillería informó que, mediante llamadas apócrifas, personas que se hacen pasar por personal del Edificio Tlatelolco solicitan información personal y dinero. No obstante, aclaró que la SRE “no realiza llamadas para solicitar datos personales ni recursos”.

Se ha realizado la denuncia correspondiente y se dará seguimiento”, señaló. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a no proporcionar información personal sin verificar la autenticidad de la llamada y, en caso de duda, ignorarla.

TE RECOMENDAMOS:
Resultados del Gana Gato 2969 del 10 de febrero del 2026.
Sorteos

Resultados del Gana Gato 2969 del 10 de febrero del 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Resultados del Melate Retro en su sorteo 1607, celebrado este 10 de febrero del 2026.
Sorteos

Resultados del Melate Retro 1607: ve aquí los números ganadores del sorteo