“Desapariciones se deben dimensionar”

Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, durante la Conferencia del pueblo en el Salón de Tesorería en Palacio Nacional

AL ASEGURAR que pronto se presentarán los informes respecto al fenómeno de la desaparición de personas en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que aunque es un hecho que preocupa, se debe “medir en su justo término”.

En el marco de los señalamientos que organizaciones civiles realizaron al asegurar que las desapariciones han ido al alza durante la última década, la mandataria federal mencionó que sigue adelante la revisión de las estadísticas que se proporcionaban respecto a estos hechos, pues aseguró que se ha encontrado que varios de los reportes no incluían la información completa ni detalles que permitieran precisar las condiciones de quien se reportaba como no localizado.

EL DATO: LA ORGANIZACIÓN México Evalúa dijo en su reciente informe que en la última década se incrementó más de 200 por ciento el número de personas desaparecidas.

“Eso es parte de la información que vamos a presentar, de cuántos datos están completos y cuántos datos, de plano, ni el nombre completo viene de la persona. Viene el nombre de pila: ‘Juan’, ‘Pedro’, ‘Manuel’, pero no viene ni el apellido, ni viene la dirección, ni viene el día de la desaparición, ni viene el lugar de la desaparición, ni viene si se levantó carpeta de investigación o no. Entonces, lo que vamos a presentar es cuántos de los registros están en esa condición”, declaró.

Derivado de esto, Sheinbaum Pardo comentó que la plataforma del registro actual tiene problemas; sin embargo, aseguró que se tiene el objetivo de transparentar el panorama nacional.

“Esa plataforma tiene muchos problemas y obviamente nuestro objetivo no es ni esconder ni cerrar, no. Queremos transparencia absoluta en todo esto porque el fenómeno de la desaparición, pues a todos debe preocuparnos, pero hay que medir las cosas en su justo término”, dijo.

Mencionó que hasta ahora ya se concretó la revisión, la búsqueda y el cumplimiento de la ley, a partir de las reformas que se hicieron a la Ley Nacional de Población, por lo que prevé que este mismo mes se den a conocer las nuevas estadísticas.

Entre las primeras conclusiones que compartió, afirmó que la mayor parte de las desapariciones en años recientes están vinculadas a la delincuencia organizada y ya no con hechos cometidos por políticos, como, aseguró, ocurría “antes”.