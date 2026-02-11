Lemus da 500 mdp para reactivar Tequila

Con una inversión estatal de 500 millones de pesos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció una serie de proyectos para impulsar la recuperación económica, social y turística del municipio de Tequila, en coordinación con autoridades locales y distintos sectores de la comunidad.

Durante una mesa interinstitucional, realizada en la plaza principal del Pueblo Mágico, el mandatario subrayó que las acciones se desarrollarán con respeto a la autonomía municipal y con una visión integral para fortalecer la seguridad, la infraestructura y el desarrollo productivo.

“Vamos a dar seguridad, presencia, programas sociales, apoyos, salud, educación, economía. Les prometo, y aquí quiero dejar muy clara mi palabra, tienen el compromiso de su gobernador de que vamos a apoyar a Tequila en todo, hasta que Tequila recupere toda su belleza, sus visitantes y su desarrollo”, expresó Lemus.

El gobernador aseguró que el objetivo es que Tequila inicie una nueva etapa de recuperación, enfocada en el bienestar de sus habitantes y en el fortalecimiento de sectores clave como el turismo, el comercio, el campo y la actividad artesanal.

Entre las acciones anunciadas se contemplan proyectos de infraestructura y obra pública, programas educativos y deportivos, impulso al emprendimiento local, desarrollo rural, promoción turística, fomento cultural y apoyos para mujeres.

En materia de seguridad, se mantendrá la coordinación entre el Ejército Mexicano (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Policía del Estado para garantizar condiciones de tranquilidad en el municipio.