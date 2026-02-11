PAN y médicos acusan negligencia de Morena por epidemia de sarampión

Senadores del PAN y médicos especialistas denunciaron que la epidemia de sarampión que azota a México, con más de 9 mil casos registrados y 28 defunciones, es consecuencia directa de la negligencia del gobierno de Morena, que desmanteló el programa nacional de vacunación.

El doctor Francisco Moreno, internista e infectólogo, alertó que “el 26 por ciento de los casos se han presentado en el 2026”, es decir, más de una cuarta parte de los contagios ocurrieron en apenas seis semanas, lo que demuestra que “la epidemia está activa” y en fase de crecimiento acelerado.

El grupo etario más afectado son los niños entre 0 y 4 años, precisamente aquellos que debieron haber sido vacunados durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La senadora Laura Esquivel Torres, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, argumentó que “el regreso del sarampión no es casualidad y no es un accidente. Es culpa de Morena”.

Citando datos de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba reveló que “hace 10 años estaban vacunados más del 90 por ciento de las niñas y los niños mexicanos. Hoy, en tiempos de la 4T, ese porcentaje apenas llega al 63 por ciento”.

“El dinero del gobierno de México sí hay. El problema es que no hubo voluntad”, denunció la senadora Esquivel, quien cuestionó: “¿Por qué si hay dinero para enviar petróleo a Cuba, no hay dinero para enviar vacunas a cada rincón de este país?” .

La legisladora criticó que “Morena, en nombre de la austeridad, privó a nuestras niñas y niños de uno de los derechos más elementales que son las vacunas”.

El doctor Ramírez Barba confrontó las declaraciones de Zoé Robledo leyendo textualmente del Informe Diario del Brote de Sarampión:

“Dice: ‘El grupo de edad con mayor número de casos es de 1 a 4 años ’. Entonces, hoy tiene 4 años, 2026, el anterior 2025, el anterior 2024 y el anterior 2023. ¿Qué crees? No estaba Calderón, estaba López Obrador”.

El doctor Moreno contextualizó la gravedad al compararla con otros países: “Revisa los casos en Chile, en Argentina, en Perú. Son ni siquiera de dos dígitos. Aquí México es el país número uno en casos, 9 mil casos y 28 defunciones . En ningún país de América tenemos tantos casos y en ningún país de América tenemos tantas defunciones”.

El especialista hizo un llamado urgente a la población: “Si tienes duda de que necesitas una vacuna, vacúnate. Las vacunas que se están aplicando son de buena calidad”.

Explicó que a partir de los seis meses se puede recibir la primera dosis y a los 18 meses la segunda. “Si no están seguros de haber recibido dos dosis de la vacuna del sarampión, pónganse la vacuna” , instó.

“Creo que es mucho más preocupante que esas 28 vidas que ya se perdieron, no hay manera de volverlas a recuperar. Esos niños nacieron en el 2018 para acá y son responsabilidad de la administración anterior porque ahí fue donde se dejó de vacunar”, concluyó el doctor Moreno.

cehr