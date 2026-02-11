Presentan 30 iniciativas en San Lázaro; destacan propuestas sobre violencia, jornada laboral y derechos indígenas

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC presentaron 30 iniciativas de reforma a la Constitución y a diversas leyes federales, mismas que fueron turnadas a comisiones para su análisis y dictamen.

Entre los temas de mayor sensibilidad social destacan propuestas en materia de violencia contra las mujeres, derechos laborales, protección a la niñez y reconocimiento de pueblos indígenas.

En materia de género, Morena y PAN impulsaron reformas para fortalecer el combate a la violencia digital y la violencia vicaria.

La diputada panista Annia Gómez planteó sancionar el uso de inteligencia artificial para generar contenido íntimo sin consentimiento, mientras que la morenista Anais Burgos propuso tipificar y castigar la violencia vicaria con penas de hasta 10 años de prisión. Asimismo, el PRI presentó iniciativas para reconocer la violencia obstétrica y garantizar el acompañamiento a mujeres durante el parto.

En el ámbito laboral, el PVEM propuso modificar la Constitución para establecer dos días de descanso por cada cinco trabajados y reducir la jornada semanal a 40 horas. Movimiento Ciudadano, por su parte, planteó medidas para proteger a trabajadores que conduzcan en condiciones de fatiga, prohibiendo sanciones indebidas por negarse a manejar en riesgo.

El PAN también presentó iniciativas para prevenir la violencia digital contra menores y tipificar como delito la manipulación de contenido íntimo mediante inteligencia artificial.

En cuanto a derechos colectivos, Morena propuso expedir la Ley General de Implementación y Respeto de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, reconociéndolos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Otros temas abordados incluyen banca accesible para adultos mayores y personas con discapacidad (Morena), prisión preventiva para delitos graves contra el ambiente (PVEM), regulación del uso de dispositivos electrónicos en escuelas (PRI) y la creación de mecanismos de impulso al emprendimiento juvenil (PAN).

Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su dictaminación.

MSL