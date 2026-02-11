PT exige justicia para obreros de AHMSA y denuncia persecución sindical

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja respaldó la estrategia de política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando el éxito de las negociaciones que lograron una "pausa" en la imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos hacia Estados Unidos.

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, exigió justicia para los trabajadores y ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), quienes —afirmó— llevan más de dos años y medio sin recibir salario tras la quiebra de la empresa, derivada de presuntos manejos corruptos y fraudulentos.

El legislador expresó su solidaridad con los obreros de la siderúrgica con sede en Monclova, Coahuila, y señaló que actualmente mantienen el resguardo de las instalaciones para evitar el saqueo de maquinaria, minerales y materiales que podrían servir para cubrir los pasivos laborales y otras deudas de la compañía.

Según explicó, los trabajadores buscan impedir que el expresidente de AHMSA, Alonso Ancira, “junto a sus secuaces”, desmantele la planta y deje sin bienes a la empresa, lo que afectaría directamente la posibilidad de liquidar los salarios pendientes.

No obstante, denunció que la Fiscalía General del Estado de Coahuila ha girado citatorios contra varios trabajadores por el presunto delito de despojo, derivado precisamente de las acciones de resguardo que realizan en la planta.

“No se pueden criminalizar las protestas laborales cuando lo que se busca es evitar un saqueo de bienes que servirán para la liquidación de los salarios que no se han pagado”, sostuvo Mejía Berdeja.

Ante este escenario, el diputado petista hizo un llamado a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, para que se reactiven las órdenes de aprehensión contra Alonso Ancira por el incumplimiento en la reparación del daño relacionado con el caso Agronitrogenados.

Mejía Berdeja también denunció lo que calificó como una persecución contra líderes sindicales en la región norte de Coahuila.

Señaló el caso de Leocadio Hernández Torres y Leocadio Hernández Hernández, dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Región Norte de Coahuila, quienes —aseguró— fueron privados de su representación sindical mediante la “fabricación de un delito y una carpeta de investigación” por parte de la Fiscalía estatal.

Indicó que ya existe una denuncia ante la FGR por el presunto delito de extorsión en contra de Tereso Medina Ramírez, aspirante a la dirigencia nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), a quien acusó de haber operado políticamente, junto con autoridades estatales, para despojar a la Federación de su representación sindical.

“Nosotros lo queríamos hacer público ya que sería bueno que toda la gente de la CTM supiera del gánster que pretende dirigir esta central y que, además, no ha metido ni las manos para evitar la pérdida de 22 mil trabajos en la región sureste de Coahuila”, expresó el legislador.

La situación de AHMSA ha generado una prolongada crisis laboral en la región centro y norte de Coahuila, donde miles de familias dependen directa o indirectamente de la actividad siderúrgica, en medio de procesos judiciales, conflictos sindicales y reclamos por el pago de salarios caídos.

