Recibe Kenia López Rabadán solicitud de Parlamento Abierto para discutir reforma político-electoral

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recibió la solicitud del Frente Amplio Democrático (FAD) para que se lleve a cabo un Parlamento Abierto en el marco de la discusión de la próxima reforma político-electoral.

Durante el encuentro con integrantes de dicha agrupación, la legisladora reiteró que la Cámara de Diputados estará abierta a escuchar todas las voces con el objetivo de fortalecer la democracia en el país.

“Siempre estarán las puertas abiertas de esta Presidencia de la Cámara de Diputados para la sociedad civil. Siempre. Es mi convicción”, expresó López Rabadán.

Al finalizar la reunión, y luego de que se le informara que la solicitud también sería entregada a todos los grupos parlamentarios, la diputada presidenta se comprometió a que, una vez recibida la iniciativa presidencial en materia electoral, turnará formalmente la petición a las comisiones dictaminadoras.

“Hago en este momento un compromiso público con ustedes para que, una vez que se reciba la iniciativa de la Presidencia de la República, yo pueda remitir esta solicitud del Parlamento Abierto a las comisiones de dictamen”, señaló.

No obstante, recordó que corresponde a las comisiones determinar el método de discusión de los asuntos que les sean turnados.

En el documento entregado a la Mesa Directiva, el Frente Amplio Democrático solicita que el Congreso de la Unión conforme una comisión plural de carácter bicameral encargada de coordinar los trabajos de un Parlamento Abierto para conocer, analizar y deliberar de manera transparente e informada todas las iniciativas y propuestas relacionadas con la reforma electoral.

El objetivo, se señala en la petición, es privilegiar un diálogo respetuoso, plural e institucional que incluya a fuerzas políticas, personas expertas, organizaciones sociales y ciudadanía interesada, bajo los principios democráticos que han acompañado la transición democrática en México.

Los integrantes del FAD recordaron que las reformas político-electorales previas que permitieron la alternancia pacífica en el poder fueron discutidas por todas las fuerzas políticas y por amplios sectores de la sociedad, lo que fortaleció la legitimidad del sistema electoral.

“No existe razón para que, en la relevante coyuntura actual, dicho método democrático sea marginado”, sostienen en el documento.

“Todos tenemos derecho a ser escuchados”.

Por su parte, López Rabadán insistió en que desde la Mesa Directiva se garantizará apertura y diálogo.

“Yo tengo una convicción personal de que sí se abra un Parlamento Abierto, un diálogo, una apertura, una escucha, un entendimiento entre todos para que, en lo posible, efectivamente, una reforma se haga con las distintas visiones de este país, como se ha hecho con las anteriores reformas”, afirmó.

Al encuentro asistieron, como parte del Frente Amplio Democrático, María del Carmen Alanís, Rafael Estrada, Jesús Ortega, Demetrio Sodi, José Mario de la Garza Martins, Cristina Renaud, Germán Fernández, José de Jesús Orozco Henríquez y María José Gómez Mont.

