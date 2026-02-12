Avanza al 50% negociación de reforma electoral: PVEM

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, informó que la reforma electoral impulsada desde el oficialismo mantiene un avance aproximado del 50 por ciento en los consensos construidos hasta ahora, aunque reconoció que no existe certeza sobre la fecha en que podría presentarse formalmente la iniciativa.

“Seguimos con el mismo avance que teníamos la semana pasada; creo que podemos decir que un 50 por ciento. No (está) detenida porque se está arrastrando el lápiz, se están buscando opciones”, señaló el legislador, quien subrayó que las conversaciones continúan en una etapa de definiciones técnicas y políticas.

El Dato: Antes de la apertura de la sesión del Senado, Velasco se acercó al escaño de la senadora Ruth González para levantarle el brazo, como candidata al Gobierno de SLP.

“Estamos abiertos a una reforma progresiva, que garantice equilibrios y que sea democrática; esos son los puntos sobre los que hemos estado debatiendo los días pesados”, agregó.

El legislador refirió que el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, ha planteado que en la elección de diputados y senadores plurinominales se adopte un esquema de “listas por estados”. Bajo este modelo, los cargos se asignarían con base en la votación obtenida por cada partido, fortaleciendo el vínculo territorial.

La propuesta busca, según sus promotores, hacer más directa la relación entre votación y representación, y reducir distorsiones derivadas de las listas nacionales o circunscripciones amplias.

200 diputados se eligen por el principio de representación proporcional

“Hay otro planteamiento de que pueda ser un esquema similar al que existe en la Ciudad de México, de las primeras minorías, es decir, que los que quedan, los mejores puedan acceder y en ese estudio es en el que está en estos momentos, ese lo vemos con mejores ojos”, refirió el legislador verde.

Otro de los puntos sobre la mesa es la eventual disminución de la bolsa de recursos públicos destinados a los partidos políticos, y que la propuesta del PVEM es un esquema de “piso parejo”, en el que todas las fuerzas políticas reciban la misma cantidad de recursos.

PIDEN DIÁLOGO. Por separado, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, recibió la solicitud del Frente Amplio Democrático (FAD) para que se lleve a cabo un parlamento abierto de la reforma electoral.

Aunque se comprometió a que, una vez recibida la iniciativa presidencial, turnará formalmente la petición a las comisiones dictaminadoras, la panista recordó que corresponde a las mismas determinar el método de discusión de los asuntos que les sean turnados.

En el documento, el FAD solicita que el Congreso de la Unión conforme una comisión plural de carácter bicameral encargada de coordinar los trabajos de un parlamento abierto para conocer, analizar y deliberar de manera transparente e informada todas las iniciativas y propuestas relacionadas con la reforma electoral.

El objetivo, señala, es privilegiar un diálogo plural e institucional que incluya a fuerzas políticas, expertos, organizaciones sociales y ciudadanía. Recordó que las reformas político-electorales previas que permitieron la alternancia pacífica en el poder fueron discutidas por todas las fuerzas políticas y por amplios sectores de la sociedad, lo que fortaleció su legitimidad.