Oposición acusa a 4T de negligencia criminal

Luego de que el director del IMSS, Zoé Robledo, responsabilizó del brote de sarampión a las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, al señalar que no se aplicaron segundas dosis de la vacuna, el exdiputado emecista Salomón Chertorivski refutó la información, al afirmar que la declaración es “un intento burdo de engañar a los mexicanos”.

Argumentó, en su red X, que en 2012 la cobertura contra el sarampión era de 98.8 por ciento en la primera dosis y 91.8 por ciento en la segunda, y que para el 2024, la administración pasada, que tenía como responsable al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la tasa de vacunación disminuyó de 79.8 en la primera dosis a 68.9 por ciento en la segunda.

No son “mis datos”, sino información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), argumentó el exsecretario de Salud con Felipe Calderón, quien sostuvo que en vacunación no se improvisa: “cuando el Estado prefiere ‘ahorrar’ y ‘hacer clientelas’, desprotege criminalmente a la infancia”.

El Tip: expertos consideran que México está en riesgo de perder su estatus de país libre de sarampión, por parte de la OPS, a sólo unos meses del inicio del Mundial de Futbol.

Por separado, senadores y diputados del PAN y médicos especialistas denunciaron en la Cámara alta que la epidemia de sarampión que azota a México, con más de nueve mil casos registrados y 28 defunciones, es consecuencia directa de la negligencia del Gobierno de Morena, que “desmanteló el programa nacional de vacunación”.

El señalamiento se centra en que el grupo etario más afectado son los niños entre 0 y cuatro años; que debieron haber sido vacunados en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, la senadora Laura Esquivel, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, argumentó que “el regreso del sarampión no es casualidad y no es un accidente. Es culpa de Morena, (que) en nombre de la austeridad, privó a nuestras niñas y niños de uno de los derechos más elementales, que son las vacunas”.

Al citar datos de la OPS, el diputadopanista Éctor Jaime Ramírez Barba, destacó: “Hace 10 años estaban vacunados más del 90 por ciento de las niñas y los niños mexicanos. Hoy, en tiempos de la 4T, ese porcentaje apenas llega al 63 por ciento”.

Al respecto, Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo, destacó que “el 26 por ciento de los casos se han presentado en el 2026”. Es decir, más de una cuarta parte de los contagios ocurrieron en apenas seis semanas, lo que demuestra que “la epidemia está activa y en fase de crecimiento acelerado”.

REACCIÓN TARDÍA. El vocero de los diputados federales del PAN, Federico Döring, aseguró que la crisis de sarampión en México se le ha salido de las manos al Gobierno de Claudia Sheinbaum, como en su momento fue la pandemia por Covid-19 con López Obrador.

Señaló que se han registrado 30 muertes por esta enfermedad y la tendencia de contagios va al alza y precisó que hay un enorme rezago en la estrategia de vacunación y el Gobierno tampoco fomenta la importancia de inmunizarse.

El legislador dijo que, en este año, suman dos mil 642 casos confirmados de sarampión en México y siete estados concentran el 85 por ciento, de acuerdo con información de la Ssa.

También destacó que las entidades con más casos son Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México, todas con una tasa mayor a uno por cada 100 mil habitantes.

“No puede ser que no tenga México la capacidad de promover una campaña de vacunación correcta, acciones sanitarias firmes y una política de salud para cada región del país ante este tipo de enfermedades peligrosas”, agregó.

El grupo parlamentario del PRI en San Lázaro también acusó al Gobierno federal de actuar de manera tardía e insuficiente ante el brote de sarampión que afecta al país, y exigió la implementación inmediata de una estrategia sanitaria nacional basada en evidencia científica y con cobertura universal de vacunación.

Según cifras citadas por la legisladora Ofelia Socorro Jaso, México registra ocho mil 899 casos confirmados en lo que va del año y 28 defunciones asociadas desde el inicio del brote en febrero del año pasado. En 2026, dijo, se han contabilizado más de dos mil 600 contagios.

Al referirse a la instalación reciente de módulos de vacunación, criticó que la reacción del gobierno haya sido tardía, incluso después de registrarse fallecimientos este año: “Fatalmente están actuando tardíamente”, expresó.

Asimismo, denunció que el presupuesto destinado a vacunación sufrió recortes de hasta 43 y 64 por ciento en ejercicios anteriores, lo que, dijo, debilitó la capacidad preventiva del sistema de salud.

En Vacuna Patria, problemas de producción

Por Yulia Bonilla

La vacuna mexicana Patria, desarrollada desde inicios de la pandemia de Covid-19, y para la cual las autoridades de salud trazaron nuevos usos para otras enfermedades en el transcurso de estos años, registró problemas en su producción, así lo dio a conocer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al hablar de los planes para el fortalecimiento de la producción de vacunas en el país, la mandataria fue consultada sobre qué avances ha habido con el proyecto mexicano iniciado durante el gobierno anterior, a lo que respondió: “Está en el tema del desarrollo de Patria que tuvo algunos problemas para su producción. Entonces se está revisando eso”.

La Presidenta recordó que el convenio para la producción de vacunas ARN mensajero entre la Secretaría de Salud, Birmex y las empresas Liomont y Moderna, firmado el pasado 9 de febrero, es para adquirir más vacunas al laboratorio estadounidense Moderna, pero se adquirirán también a otras empresas.