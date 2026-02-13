Ricardo Monreal pide a hermano acatar reglas

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, se pronunció en contra de que su hermano, el senador Saúl Monreal, busque la candidatura al gobierno de Zacatecas y afirmó que confía en que “recapacite” y respete los acuerdos internos del partido.

“Mi abuela Dominga Ávila o Alvarado de Ávila decía una expresión que se la voy a repetir al gran Saúl: estás viendo la tormenta, hijito, y no te hincas. No conviene la división, es un momento de cerrar filas en Morena”, señaló.

El diputado coincidió con la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la aplicación de los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Morena, por lo que adelantó que dialogará con su hermano para convencerlo de acatar las decisiones partidistas.

48 Años tiene el senador morenista Saúl Monreal

“Yo voy a hablar con él, para ver si puedo convencerlo de que siga participando en la vida pública, pero que acate las decisiones de Morena, partido al que pertenecemos”, afirmó.

El legislador reconoció que no ha conversado directamente con Saúl Monreal sobre el tema, aunque sí con su otro hermano, David Monreal, actual gobernador de Zacatecas. Señaló que no respalda una eventual candidatura de su hermano para suceder a otro integrante de la familia en el gobierno estatal.

“No estoy en favor de que Saúl Monreal, mi hermano más pequeño, participe como candidato a gobernador para suceder a un hermano; no estoy de acuerdo, se lo digo con toda honestidad, no juego doble, nunca he jugado doble. Esa es mi convicción”, declaró.

Consideró que Saúl Monreal debería esperar a otro momento político y reiteró que su respaldo es para las decisiones de la Presidenta Sheinbaum. Asimismo, defendió que el llamado “monrealismo” en Zacatecas es una corriente política surgida en 1998 y no un proyecto meramente familiar, aunque admitió que el desgaste del gobierno puede generar competencia más cerrada en los próximos procesos electorales.