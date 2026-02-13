SCJN atrae amparo de caso Acteal que busca reparación

Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 28 de enero de 2026.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó con siete votos ejercer su facultad de atracción sobre un amparo que podría sentar un precedente en materia de desplazamiento forzado interno y reparación integral del daño para 308 sobrevivientes indígenas de la masacre de Acteal, ocurrida hace casi tres décadas.

El amparo en revisión fue promovido por Manuel Méndez, indígena del municipio de Chenalhó, en Los Altos de Chiapas, quien demanda que el Estado mexicano repare de manera integral el daño ocasionado por el asesinato y desplazamiento de su familia, así como de las 45 personas, mujeres, hombres, niñas y niños, ejecutadas el 22 de diciembre de 1997 por un grupo paramilitar.

El caso, identificado con el número 514/2025, estaba radicado en el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito en Tuxtla Gutiérrez.

El Tip: En contra del proyecto avalado por la mayoría votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González.

La decisión del máximo tribunal implica que revisará directamente el alcance de las sentencias de amparo y las obligaciones de las autoridades de los tres niveles de gobierno frente al desplazamiento forzado, tomando como base el artículo 22.1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Esto podría establecer criterios vinculantes para casos similares en todo el país.

Representantes de 12 comunidades indígenas de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal sostuvieron previamente un encuentro con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, para solicitar formalmente la atracción del caso.

Tras la reunión, la organización reconoció la “sensibilidad y el entendimiento profundo” que el ministro mostró ante las causas y consecuencias del desplazamiento forzado, fenómeno que continúa afectando a comunidades indígenas chiapanecas desde hace casi tres décadas.

El caso de Acteal también se encuentra en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que subraya la dimensión internacional de la lucha por justicia de estas comunidades.