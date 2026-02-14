Solicitan extradición de operadores de Silvano

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente la extradición de dos exfuncionarios de la administración de Silvano Aureoles Conejo en Michoacán, quienes se encuentran prófugos en Estados Unidos y Argentina tras ser acusados de participar en un desfalco millonario destinado a la construcción de cuarteles policiales que nunca se concretaron.

Se trata de Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad Pública estatal, y Guillermo Loaiza Gómez, exdirector del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo local, ambos señalados como piezas clave en el desvío de más de 3 mil millones de pesos que debían utilizarse para edificar siete cuarteles de la policía estatal michoacana.

Según informaron fuentes judiciales, Patrón Reyes fue localizado en territorio estadounidense, adonde huyó tras obtener una orden de aprehensión librada por una jueza federal en su contra. Actualmente es buscado por la Interpol en más de 190 países por los delitos de peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero y administración fraudulenta.

Por su parte, Loaiza Gómez fue ubicado en la República Argentina, lo que motivó que la Fiscalía General de la República, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, iniciara los trámites correspondientes de extradición para ambos colaboradores del exgobernador Aureoles Conejo.